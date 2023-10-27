27 октября 2023

Екатеринбуржцы открыли купальный сезон. Фото

Клуб моржей «Белый медведь» открыл в Екатеринбурге сезон-2023
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Крещения Господня. Екатеринбург, иордань, прорубь, крещенские купания, крещение
Купание в ледяной воде доставило моржам много удовольствия (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге любители моржевания открыли сезон. Горожане забрались в воду в минусовую температуру и получили массу положительных эмоций, заявил URA.RU председатель клуба моржей «Белый медведь» Александр Сажин.

«Открыли сезон на пруду СНТ „Шувакиш“ на Уралмаше. Все прошло хорошо, получили много эмоций, радости», — сказал Сажин.

Температура воды была плюс 2 градуса, воздуха — минус 4. Открытием сезона уральские моржи также отметили юбилей клуба — ему исполнилось 60 лет. По словам Сажина, любители закаливания каждый год будут открывать сезон в конце октября.

Закаленные екатеринбуржцы ждали этого момента полгода
Закаленные екатеринбуржцы ждали этого момента полгода
Фото:
Пруд уже начал покрываться ледяной коркой
Пруд уже начал покрываться ледяной коркой
Фото:
Заодно моржи отметили и юбилей своего клуба
Заодно моржи отметили и юбилей своего клуба
Фото:

После долгого перерыва моржи с радостью окунулись в ледяную воду
После долгого перерыва моржи с радостью окунулись в ледяную воду

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В Екатеринбурге любители моржевания открыли сезон. Горожане забрались в воду в минусовую температуру и получили массу положительных эмоций, заявил URA.RU председатель клуба моржей «Белый медведь» Александр Сажин. «Открыли сезон на пруду СНТ „Шувакиш“ на Уралмаше. Все прошло хорошо, получили много эмоций, радости», — сказал Сажин. Температура воды была плюс 2 градуса, воздуха — минус 4. Открытием сезона уральские моржи также отметили юбилей клуба — ему исполнилось 60 лет. По словам Сажина, любители закаливания каждый год будут открывать сезон в конце октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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