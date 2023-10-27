Екатеринбуржцы открыли купальный сезон. Фото Клуб моржей «Белый медведь» открыл в Екатеринбурге сезон-2023 28 октября 2023 в 20:59 Размер текста - 17 + Купание в ледяной воде доставило моржам много удовольствия (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге любители моржевания открыли сезон. Горожане забрались в воду в минусовую температуру и получили массу положительных эмоций, заявил URA.RU председатель клуба моржей «Белый медведь» Александр Сажин. «Открыли сезон на пруду СНТ „Шувакиш“ на Уралмаше. Все прошло хорошо, получили много эмоций, радости», — сказал Сажин. Температура воды была плюс 2 градуса, воздуха — минус 4. Открытием сезона уральские моржи также отметили юбилей клуба — ему исполнилось 60 лет. По словам Сажина, любители закаливания каждый год будут открывать сезон в конце октября. Закаленные екатеринбуржцы ждали этого момента полгода Фото: предоставлено Александром Сажиным Пруд уже начал покрываться ледяной коркой Фото: предоставлено Александром Сажиным Заодно моржи отметили и юбилей своего клуба Фото: предоставлено Александром Сажиным После долгого перерыва моржи с радостью окунулись в ледяную воду председателя клуба моржей «Белый медведь» Александра Сажина, В Екатеринбурге любители моржевания открыли сезон. Горожане забрались в воду в минусовую температуру и получили массу положительных эмоций, заявил URA.RU председатель клуба моржей «Белый медведь» Александр Сажин. «Открыли сезон на пруду СНТ „Шувакиш“ на Уралмаше. Все прошло хорошо, получили много эмоций, радости», — сказал Сажин. Температура воды была плюс 2 градуса, воздуха — минус 4. Открытием сезона уральские моржи также отметили юбилей клуба — ему исполнилось 60 лет. По словам Сажина, любители закаливания каждый год будут открывать сезон в конце октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям