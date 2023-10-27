Купание в ледяной воде доставило моржам много удовольствия (архивное фото)
В Екатеринбурге любители моржевания открыли сезон. Горожане забрались в воду в минусовую температуру и получили массу положительных эмоций, заявил URA.RU председатель клуба моржей «Белый медведь» Александр Сажин.
«Открыли сезон на пруду СНТ „Шувакиш“ на Уралмаше. Все прошло хорошо, получили много эмоций, радости», — сказал Сажин.
Температура воды была плюс 2 градуса, воздуха — минус 4. Открытием сезона уральские моржи также отметили юбилей клуба — ему исполнилось 60 лет. По словам Сажина, любители закаливания каждый год будут открывать сезон в конце октября.
Закаленные екатеринбуржцы ждали этого момента полгода
Пруд уже начал покрываться ледяной коркой
Заодно моржи отметили и юбилей своего клуба
После долгого перерыва моржи с радостью окунулись в ледяную воду
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