Мурашко придумал, как резко снизить очереди в больницах

Мурашко: врачей освободят от ряда немедицинских обязанностей

28 октября 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Проект освободит врачей от немедицинских обязанностей, чтобы они больше времени уделяли посетителям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России разрабатывается проект, по которому врачи будут освобождены от немедицинской работы. Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Республику Адыгею. «Он касается многих разделов, но один из блоков — это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты», — рассказал Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что в проект входит также увеличение медперсонала, наращивание производительности труда и оптимизация рабочих процессов. Все это направлено на то, чтобы врачи больше времени уделяли пациенту, а не компьютеру. На данный момент в обязанности врача входит не только осмотр пациента, но и заполнение информации о нем через специальную программу. После этого больничный лист появляется на сайте «Госуслуги» в личном профиле гражданина. Однако на это врач тратит большую часть своего времени, чтобы справиться с потоком пациентов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России разрабатывается проект, по которому врачи будут освобождены от немедицинской работы. Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Республику Адыгею. «Он касается многих разделов, но один из блоков — это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты», — рассказал Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что в проект входит также увеличение медперсонала, наращивание производительности труда и оптимизация рабочих процессов. Все это направлено на то, чтобы врачи больше времени уделяли пациенту, а не компьютеру. На данный момент в обязанности врача входит не только осмотр пациента, но и заполнение информации о нем через специальную программу. После этого больничный лист появляется на сайте «Госуслуги» в личном профиле гражданина. Однако на это врач тратит большую часть своего времени, чтобы справиться с потоком пациентов.