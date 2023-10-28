Мурашко придумал, как резко снизить очереди в больницах

Мурашко: врачей освободят от ряда немедицинских обязанностей
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , поликлиника, тонометр, кабинет врача, врач, больница, медицина, медик, справка от врача, направление к врачу, прием у врача
Проект освободит врачей от немедицинских обязанностей, чтобы они больше времени уделяли посетителям Фото:

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России разрабатывается проект, по которому врачи будут освобождены от немедицинской работы. Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Республику Адыгею.

«Он касается многих разделов, но один из блоков — это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты», — рассказал Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что в проект входит также увеличение медперсонала, наращивание производительности труда и оптимизация рабочих процессов. Все это направлено на то, чтобы врачи больше времени уделяли пациенту, а не компьютеру.

На данный момент в обязанности врача входит не только осмотр пациента, но и заполнение информации о нем через специальную программу. После этого больничный лист появляется на сайте «Госуслуги» в личном профиле гражданина. Однако на это врач тратит большую часть своего времени, чтобы справиться с потоком пациентов.

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России разрабатывается проект, по которому врачи будут освобождены от немедицинской работы. Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Республику Адыгею. «Он касается многих разделов, но один из блоков — это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты», — рассказал Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что в проект входит также увеличение медперсонала, наращивание производительности труда и оптимизация рабочих процессов. Все это направлено на то, чтобы врачи больше времени уделяли пациенту, а не компьютеру. На данный момент в обязанности врача входит не только осмотр пациента, но и заполнение информации о нем через специальную программу. После этого больничный лист появляется на сайте «Госуслуги» в личном профиле гражданина. Однако на это врач тратит большую часть своего времени, чтобы справиться с потоком пациентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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