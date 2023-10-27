В ХМАО задержан рейс до Казани

Рейс до Казани вылетит из аэропорта Нижневартовска 29 октября
В Нижневартовске (ХМАО) задержан вылет самолета авиакомпании АО «ЮВТ АЭРО» до Казани. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта имени В.И. Муравленко.
«Рейс Нижневартовск — Казань, вылет по расписанию — 23:50. Задержан до 29 октября до 00:50», — сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. Причина задержки — позднее прибытие самолета.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании АО «ЮВТ АЭРО». На момент публикации новости ответ не поступил.
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