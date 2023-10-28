Мастер спорта по шорт-треку погиб на СВО 28 октября 2023 в 23:32 Размер текста - 17 + Иван Денисов отдал жизнь исполняя свой долг в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов погиб исполняя свой долг в зоне проведения СВО. Об этом сегодня сообщил в своем официальном telegram-канале Союз конькобежцев России. «Сегодня стало известно, что в ходе СВО погиб Иван Денисов — Мастер спорта России (шорт-трек) выступал за Республику Марий Эл», — говорится в сообщении союза. Союз конькобежцев приносит слова соболезнования родным и близким. После окончания карьеры профессионального спортсмена в шорт-треке Иван посвятил себя работе тренера. 19 октября Ивану Денисову исполнилось 28 лет. Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов погиб исполняя свой долг в зоне проведения СВО. Об этом сегодня сообщил в своем официальном telegram-канале Союз конькобежцев России. «Сегодня стало известно, что в ходе СВО погиб Иван Денисов — Мастер спорта России (шорт-трек) выступал за Республику Марий Эл», — говорится в сообщении союза. Союз конькобежцев приносит слова соболезнования родным и близким. После окончания карьеры профессионального спортсмена в шорт-треке Иван посвятил себя работе тренера. 19 октября Ивану Денисову исполнилось 28 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям