Мастер спорта по шорт-треку погиб на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, траур, гвоздики, скорбь, погибщий в сво
Иван Денисов отдал жизнь исполняя свой долг в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов погиб исполняя свой долг в зоне проведения СВО. Об этом сегодня сообщил в своем официальном telegram-канале Союз конькобежцев России.

«Сегодня стало известно, что в ходе СВО погиб Иван Денисов — Мастер спорта России (шорт-трек) выступал за Республику Марий Эл», — говорится в сообщении союза. Союз конькобежцев приносит слова соболезнования родным и близким.

После окончания карьеры профессионального спортсмена в шорт-треке Иван посвятил себя работе тренера. 19 октября Ивану Денисову исполнилось 28 лет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов погиб исполняя свой долг в зоне проведения СВО. Об этом сегодня сообщил в своем официальном telegram-канале Союз конькобежцев России. «Сегодня стало известно, что в ходе СВО погиб Иван Денисов — Мастер спорта России (шорт-трек) выступал за Республику Марий Эл», — говорится в сообщении союза. Союз конькобежцев приносит слова соболезнования родным и близким. После окончания карьеры профессионального спортсмена в шорт-треке Иван посвятил себя работе тренера. 19 октября Ивану Денисову исполнилось 28 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...