Мастер спорта по шорт-треку погиб на СВО

Иван Денисов отдал жизнь исполняя свой долг в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов погиб исполняя свой долг в зоне проведения СВО. Об этом сегодня сообщил в своем официальном telegram-канале Союз конькобежцев России.
«Сегодня стало известно, что в ходе СВО погиб Иван Денисов — Мастер спорта России (шорт-трек) выступал за Республику Марий Эл», — говорится в сообщении союза. Союз конькобежцев приносит слова соболезнования родным и близким.
После окончания карьеры профессионального спортсмена в шорт-треке Иван посвятил себя работе тренера. 19 октября Ивану Денисову исполнилось 28 лет.
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