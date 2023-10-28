28 октября 2023

Журналист раскрыл состояние экс-депутата Рады после покушения

Журналист Чаленко: состояние экс-депутата Рады Царева не ухудшается
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Пресс-конференция Председателя парламента Новороссии Олега Царева. Москва, царев олег
Экс - депутат Рады Олег Царев ннаходится под усиленной охраной ФСБ Фото:
новость из сюжета
Покушение на Олега Царева

Бывший депутат Рады Олег Царев находится в реанимации после покушения, состояние его здоровья не ухудшается. Об этом сообщил журналист Александр Чаленко.

«По Олегу [Цареву]: в реанимации. Хорошая новость в том, что ухудшения состояния нет», — написал журналист в своем telegram-канале.

Чаленко сообщил, что депутат находится под усиленной охраной ФСБ. Со слов журналиста, ранее над домом Царева в Ялте был замечен дрон. Тогда беспилотник улетел после того, как политик прицелился в него.

Покушение на Олега Царева было совершено в Ялте в ночь на 27 октября. О том, что бывший депутат Рады был ранен, рассказал журналист Александр Чаленко. Эту информацию подтвердил лидер общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Сейчас Царев находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Бывший депутат Рады Олег Царев находится в реанимации после покушения, состояние его здоровья не ухудшается. Об этом сообщил журналист Александр Чаленко. «По Олегу [Цареву]: в реанимации. Хорошая новость в том, что ухудшения состояния нет», — написал журналист в своем telegram-канале. Чаленко сообщил, что депутат находится под усиленной охраной ФСБ. Со слов журналиста, ранее над домом Царева в Ялте был замечен дрон. Тогда беспилотник улетел после того, как политик прицелился в него. Покушение на Олега Царева было совершено в Ялте в ночь на 27 октября. О том, что бывший депутат Рады был ранен, рассказал журналист Александр Чаленко. Эту информацию подтвердил лидер общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Сейчас Царев находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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