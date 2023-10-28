Журналист раскрыл состояние экс-депутата Рады после покушения Журналист Чаленко: состояние экс-депутата Рады Царева не ухудшается 29 октября 2023 в 00:52 Размер текста - 17 + Экс - депутат Рады Олег Царев ннаходится под усиленной охраной ФСБ Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Покушение на Олега Царева Бывший депутат Рады Олег Царев находится в реанимации после покушения, состояние его здоровья не ухудшается. Об этом сообщил журналист Александр Чаленко. «По Олегу [Цареву]: в реанимации. Хорошая новость в том, что ухудшения состояния нет», — написал журналист в своем telegram-канале. Чаленко сообщил, что депутат находится под усиленной охраной ФСБ. Со слов журналиста, ранее над домом Царева в Ялте был замечен дрон. Тогда беспилотник улетел после того, как политик прицелился в него. Покушение на Олега Царева было совершено в Ялте в ночь на 27 октября. О том, что бывший депутат Рады был ранен, рассказал журналист Александр Чаленко. Эту информацию подтвердил лидер общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Сейчас Царев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Бывший депутат Рады Олег Царев находится в реанимации после покушения, состояние его здоровья не ухудшается. Об этом сообщил журналист Александр Чаленко. «По Олегу [Цареву]: в реанимации. Хорошая новость в том, что ухудшения состояния нет», — написал журналист в своем telegram-канале. Чаленко сообщил, что депутат находится под усиленной охраной ФСБ. Со слов журналиста, ранее над домом Царева в Ялте был замечен дрон. Тогда беспилотник улетел после того, как политик прицелился в него. Покушение на Олега Царева было совершено в Ялте в ночь на 27 октября. О том, что бывший депутат Рады был ранен, рассказал журналист Александр Чаленко. Эту информацию подтвердил лидер общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Сейчас Царев находится в реанимации в тяжелом состоянии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям