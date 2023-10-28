Истребители перехватили самолет из-за приближения к месту, где был Байден 29 октября 2023 в 03:09 Размер текста - 17 + Истребители подняли в воздух в мерах предосторожности Фото: Министерство обороны Великобритании Истребители США подняли в воздух, так как гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство недалеко от места в штате Делавэр, в котором находился американский президент Джо Байден. Об этом говорится в сообщении пресс-пула Белого дома. «После 14:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск — прим. URA.RU) гражданский самолет нарушил ограниченное воздушное пространство к северу от Уилмингтона. В качестве меры предосторожности в воздух подняли силы для перехвата, гражданское судно без происшествий приземлилось в находящемся рядом аэропорту. Данный инцидент никак не повлиял на передвижения находящегося под охраной лица, сотрудники Секретной службы США проводят расследование», — приводят в пресс-пуле заявление официального представителя Секретной службы США Энтони Гульельми. В штате Делавэр находится дом Байдена. В пятницу вечером туда отправились президент и его супруга. Истребители США подняли в воздух, так как гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство недалеко от места в штате Делавэр, в котором находился американский президент Джо Байден. Об этом говорится в сообщении пресс-пула Белого дома. «После 14:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск — прим. URA.RU) гражданский самолет нарушил ограниченное воздушное пространство к северу от Уилмингтона. В качестве меры предосторожности в воздух подняли силы для перехвата, гражданское судно без происшествий приземлилось в находящемся рядом аэропорту. Данный инцидент никак не повлиял на передвижения находящегося под охраной лица, сотрудники Секретной службы США проводят расследование», — приводят в пресс-пуле заявление официального представителя Секретной службы США Энтони Гульельми. В штате Делавэр находится дом Байдена. В пятницу вечером туда отправились президент и его супруга. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям