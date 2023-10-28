28 октября 2023

В США рассказали о главной угрозе танкам ВСУ со стороны России

Forbes: российские дроны сделают применение украинских танков невозможным
© Служба новостей «URA.RU»
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В России активно расширяется производство беспилотников, считает Экс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины рискует понести большие потери танков из-за роста производства дронов-камикадзе в России. Об этом заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Неизбежные удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танковых экипажей», — написал в статье Forbes Экс. Обозреватель отметил, что в России активно расширяется производство беспилотников, также ведется подготовка квалифицированных операторов БПЛА.

Экс считает, что эти дроны могут быть очень эффективны для уничтожения танков. Один беспилотник обездвиживает боевую машину, а остальные ее уничтожают.

Ранее российская армия на запорожском направлении уничтожила танк ВСУ Leopard. Также украинская армия лишилась четырех боевых бронированных машин, трех автомобилей и гаубицы М119. ВС РФ не дали киевским военным продвинуться в районе населенного пункта Работино. Кроме того, противник потерпел поражение в районе Вербового.

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Армия Украины рискует понести большие потери танков из-за роста производства дронов-камикадзе в России. Об этом заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. «Неизбежные удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танковых экипажей», — написал в статье Forbes Экс. Обозреватель отметил, что в России активно расширяется производство беспилотников, также ведется подготовка квалифицированных операторов БПЛА. Экс считает, что эти дроны могут быть очень эффективны для уничтожения танков. Один беспилотник обездвиживает боевую машину, а остальные ее уничтожают. Ранее российская армия на запорожском направлении уничтожила танк ВСУ Leopard. Также украинская армия лишилась четырех боевых бронированных машин, трех автомобилей и гаубицы М119. ВС РФ не дали киевским военным продвинуться в районе населенного пункта Работино. Кроме того, противник потерпел поражение в районе Вербового.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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