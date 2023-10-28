В США рассказали о главной угрозе танкам ВСУ со стороны России

Forbes: российские дроны сделают применение украинских танков невозможным

29 октября 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

В России активно расширяется производство беспилотников, считает Экс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины рискует понести большие потери танков из-за роста производства дронов-камикадзе в России. Об этом заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. «Неизбежные удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танковых экипажей», — написал в статье Forbes Экс. Обозреватель отметил, что в России активно расширяется производство беспилотников, также ведется подготовка квалифицированных операторов БПЛА. Экс считает, что эти дроны могут быть очень эффективны для уничтожения танков. Один беспилотник обездвиживает боевую машину, а остальные ее уничтожают. Ранее российская армия на запорожском направлении уничтожила танк ВСУ Leopard. Также украинская армия лишилась четырех боевых бронированных машин, трех автомобилей и гаубицы М119. ВС РФ не дали киевским военным продвинуться в районе населенного пункта Работино. Кроме того, противник потерпел поражение в районе Вербового.

Армия Украины рискует понести большие потери танков из-за роста производства дронов-камикадзе в России. Об этом заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. «Неизбежные удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танковых экипажей», — написал в статье Forbes Экс. Обозреватель отметил, что в России активно расширяется производство беспилотников, также ведется подготовка квалифицированных операторов БПЛА. Экс считает, что эти дроны могут быть очень эффективны для уничтожения танков. Один беспилотник обездвиживает боевую машину, а остальные ее уничтожают. Ранее российская армия на запорожском направлении уничтожила танк ВСУ Leopard. Также украинская армия лишилась четырех боевых бронированных машин, трех автомобилей и гаубицы М119. ВС РФ не дали киевским военным продвинуться в районе населенного пункта Работино. Кроме того, противник потерпел поражение в районе Вербового.