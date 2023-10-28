ВС РФ уничтожили танк Leopard на запорожском направлении

28 октября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Украина потеряла один танк Leopard при боях на запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ потеряли танк Leopard на запорожском направлении и другую западную технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Общие потери ВСУ на запорожском направлении составили до 80 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М119 производства США», — передает информацию Минобороны РФ в своем telegram-канале . Отмечается, что российские силы не дали подразделениям ВСУ продвинуться в районе населенного пункта Работино. Также ВС РФ нанесли огневое поражение противнику в районе Вербового. За неделю армия РФ нанесла 19 высокоточных ударов по объектам ВСУ. RT пишет, что были поражены военные аэродромы, склады и арсеналы.

ВСУ потеряли танк Leopard на запорожском направлении и другую западную технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Общие потери ВСУ на запорожском направлении составили до 80 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М119 производства США», — передает информацию Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что российские силы не дали подразделениям ВСУ продвинуться в районе населенного пункта Работино. Также ВС РФ нанесли огневое поражение противнику в районе Вербового. За неделю армия РФ нанесла 19 высокоточных ударов по объектам ВСУ. RT пишет, что были поражены военные аэродромы, склады и арсеналы.