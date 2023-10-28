ВС РФ уничтожили танк Leopard на запорожском направлении

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Челленджер, Challenger 2, stock, Леопард 2
Украина потеряла один танк Leopard при боях на запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ потеряли танк Leopard на запорожском направлении и другую западную технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Общие потери ВСУ на запорожском направлении составили до 80 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М119 производства США», — передает информацию Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что российские силы не дали подразделениям ВСУ продвинуться в районе населенного пункта Работино. Также ВС РФ нанесли огневое поражение противнику в районе Вербового.

За неделю армия РФ нанесла 19 высокоточных ударов по объектам ВСУ. RT пишет, что были поражены военные аэродромы, склады и арсеналы.

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ВСУ потеряли танк Leopard на запорожском направлении и другую западную технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Общие потери ВСУ на запорожском направлении составили до 80 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М119 производства США», — передает информацию Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что российские силы не дали подразделениям ВСУ продвинуться в районе населенного пункта Работино. Также ВС РФ нанесли огневое поражение противнику в районе Вербового. За неделю армия РФ нанесла 19 высокоточных ударов по объектам ВСУ. RT пишет, что были поражены военные аэродромы, склады и арсеналы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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