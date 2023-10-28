28 октября 2023

В Турции придумали, как России победить Запад

Sabah: РФ нужно объединиться с Бразилией, Турцией и Китаем, чтобы победить Запад
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
Турции, Китаю, России и Бразилии и нужно объединиться и остановить войну в Газе, считает Овюр Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россия сможет остановить цивилизационную войну, которую развязывает Запад, если объединится с Бразилией, Турцией, Китаем и арабскими странами. Об этом заявил обозреватель Sabah Махмут Овюр.

«Все они (США, Великобритания, Германия, Франция, прим. URA.RU) встают за Израилем и стремятся к новой цивилизационной войне. Однако мир уже не тот, что тысячу лет назад. <…> Китаю, России, Бразилии и Турции при поддержке арабских и исламских стран нужно найти способ остановить жестокость в Газе до того, как Запад задействует желаемое «оружие», — написал в статье Sabah Овюр.

Палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю 7 октября, после чего боевики проникли на территории государства расстреляли военных и мирных жителей, а также взяли заложников. Власти еврейского государства объявили о полномасштабной войне. 27 октября израильская армия начала наземную операцию. Сектор Газа подвергся атаке с суши, моря и воздуха. Сообщается, что на стороне ЦАХАЛ в боевых действиях приняли участие пять тысяч военных США.

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Россия сможет остановить цивилизационную войну, которую развязывает Запад, если объединится с Бразилией, Турцией, Китаем и арабскими странами. Об этом заявил обозреватель Sabah Махмут Овюр. «Все они (США, Великобритания, Германия, Франция, прим. URA.RU) встают за Израилем и стремятся к новой цивилизационной войне. Однако мир уже не тот, что тысячу лет назад. <…> Китаю, России, Бразилии и Турции при поддержке арабских и исламских стран нужно найти способ остановить жестокость в Газе до того, как Запад задействует желаемое «оружие», — написал в статье Sabah Овюр. Палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю 7 октября, после чего боевики проникли на территории государства расстреляли военных и мирных жителей, а также взяли заложников. Власти еврейского государства объявили о полномасштабной войне. 27 октября израильская армия начала наземную операцию. Сектор Газа подвергся атаке с суши, моря и воздуха. Сообщается, что на стороне ЦАХАЛ в боевых действиях приняли участие пять тысяч военных США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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