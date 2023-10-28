В Турции придумали, как России победить Запад

Россия сможет остановить цивилизационную войну, которую развязывает Запад, если объединится с Бразилией, Турцией, Китаем и арабскими странами. Об этом заявил обозреватель Sabah Махмут Овюр.
«Все они (США, Великобритания, Германия, Франция, прим. URA.RU) встают за Израилем и стремятся к новой цивилизационной войне. Однако мир уже не тот, что тысячу лет назад. <…> Китаю, России, Бразилии и Турции при поддержке арабских и исламских стран нужно найти способ остановить жестокость в Газе до того, как Запад задействует желаемое «оружие», — написал в статье
Палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю 7 октября, после чего боевики проникли на территории государства расстреляли военных и мирных жителей, а также взяли заложников. Власти еврейского государства объявили о полномасштабной войне. 27 октября израильская армия начала наземную операцию. Сектор Газа подвергся атаке с суши, моря и воздуха. Сообщается, что на стороне ЦАХАЛ в боевых действиях приняли участие пять тысяч военных США.
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