28 октября 2023

МО РФ: над Черным морем уничтожили 36 украинских беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Более 30 украинских беспилотников пытались атаковать Крым, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Украина попыталась совершить атаку в ночь на 29 октября.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские системы ПВО уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Украина попыталась совершить атаку в ночь на 29 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...