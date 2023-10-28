МО РФ: над Черным морем уничтожили 36 украинских беспилотников

Более 30 украинских беспилотников пытались атаковать Крым, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские системы ПВО уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым», —
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!