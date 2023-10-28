МО РФ: над Черным морем уничтожили 36 украинских беспилотников 29 октября 2023 в 03:56 Размер текста - 17 + Более 30 украинских беспилотников пытались атаковать Крым, сообщили в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские системы ПВО уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Украина попыталась совершить атаку в ночь на 29 октября. Российские системы ПВО уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Украина попыталась совершить атаку в ночь на 29 октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям