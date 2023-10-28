28 октября 2023
27 октября 2023

Пермский писатель Леонид Юзефович получил премию «Национальный бестселлер»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция спектакля "Солярис", Театр-Театр. Пермь, писатель, литература, текст, печатная машинка
Юзефович получили премию за документальный роман Фото:

Писатель из Перми, сейчас проживающий в Москве и Петербурге, Леонид Юзефович стал лауреатом премии в области литературы «Национальный бестселлер» за свой документальный роман «Зимняя дорога». Об это литератор рассказал в соцсети. Награждение прошло 25 октября в Литературном институте.

«Получил премию В.Г. Короленко за роман „Зимняя дорога“. Присуждается ассоциацией „Писатели Якутии“ и администрацией Амгинского улуса Республики Саха. В Амге Короленко отбывал ссылку в 1881—1884 годах, здесь он написал прославивший его чудесный рассказ „Сон Макара“, а всего в 18 км отсюда, в деревне Сасыл-Сысы, в 1923 году сражались друг с другом белый генерал Анатолий Пепеляев и красный командир, анархист Иван Строд», — написал Леонид Юзефович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Произведение «Зимняя дорога» уже получало престижные литературные премии. Изданная семь лет назад книга в 2016 году дважды была отмечена читателями и критиками.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Писатель из Перми, сейчас проживающий в Москве и Петербурге, Леонид Юзефович стал лауреатом премии в области литературы «Национальный бестселлер» за свой документальный роман «Зимняя дорога». Об это литератор рассказал в соцсети. Награждение прошло 25 октября в Литературном институте. «Получил премию В.Г. Короленко за роман „Зимняя дорога“. Присуждается ассоциацией „Писатели Якутии“ и администрацией Амгинского улуса Республики Саха. В Амге Короленко отбывал ссылку в 1881—1884 годах, здесь он написал прославивший его чудесный рассказ „Сон Макара“, а всего в 18 км отсюда, в деревне Сасыл-Сысы, в 1923 году сражались друг с другом белый генерал Анатолий Пепеляев и красный командир, анархист Иван Строд», — написал Леонид Юзефович на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Произведение «Зимняя дорога» уже получало престижные литературные премии. Изданная семь лет назад книга в 2016 году дважды была отмечена читателями и критиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...