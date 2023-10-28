Пермский писатель Леонид Юзефович получил премию «Национальный бестселлер»

29 октября 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Юзефович получили премию за документальный роман Фото: Сергей Русанов © URA.RU Писатель из Перми, сейчас проживающий в Москве и Петербурге, Леонид Юзефович стал лауреатом премии в области литературы «Национальный бестселлер» за свой документальный роман «Зимняя дорога». Об это литератор рассказал в соцсети. Награждение прошло 25 октября в Литературном институте. «Получил премию В.Г. Короленко за роман „Зимняя дорога“. Присуждается ассоциацией „Писатели Якутии“ и администрацией Амгинского улуса Республики Саха. В Амге Короленко отбывал ссылку в 1881—1884 годах, здесь он написал прославивший его чудесный рассказ „Сон Макара“, а всего в 18 км отсюда, в деревне Сасыл-Сысы, в 1923 году сражались друг с другом белый генерал Анатолий Пепеляев и красный командир, анархист Иван Строд», — написал Леонид Юзефович на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Произведение «Зимняя дорога» уже получало престижные литературные премии. Изданная семь лет назад книга в 2016 году дважды была отмечена читателями и критиками.

Писатель из Перми, сейчас проживающий в Москве и Петербурге, Леонид Юзефович стал лауреатом премии в области литературы «Национальный бестселлер» за свой документальный роман «Зимняя дорога». Об это литератор рассказал в соцсети. Награждение прошло 25 октября в Литературном институте. «Получил премию В.Г. Короленко за роман „Зимняя дорога“. Присуждается ассоциацией „Писатели Якутии“ и администрацией Амгинского улуса Республики Саха. В Амге Короленко отбывал ссылку в 1881—1884 годах, здесь он написал прославивший его чудесный рассказ „Сон Макара“, а всего в 18 км отсюда, в деревне Сасыл-Сысы, в 1923 году сражались друг с другом белый генерал Анатолий Пепеляев и красный командир, анархист Иван Строд», — написал Леонид Юзефович на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Произведение «Зимняя дорога» уже получало престижные литературные премии. Изданная семь лет назад книга в 2016 году дважды была отмечена читателями и критиками.