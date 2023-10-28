Пермский «Амкар» посвятил победу футболисту Кочетову, который лежит в реанимации

Футболисты пермского «Амкара» посвятили разгромную победу над белгордским «Салютом» своему бывшему одноклубнику Кириллу Кочетову. Об этом спортсмены сообщили через соцсети. Кочетов все еще находится в больнице после ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург, его состояние оценивается как тяжелое.
«Пермяки посвятила победу над „Салютом“ Кириллу Кочетову», — пишет портал Properm со ссылкой на слова футболистов. В 16-м туре чемпионата Второй лиги амкаровцы обыграли белгородский клуб со счетом 5:1. Следующую встречу пермяки проведут на выезде 6 ноября в Новосибирске.
Автоавария, в которой пострадали воспитанники футбольного клуба «Амкар», произошла в ночь на 12 октября. В ДТП погиб игрок пермского клуба Евгений Ситников. Кирилла Кочетова направили в реанимацию. Также пострадали воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев, но им удалось избежать серьезных травм. В полиции уточняли, что машина спортсменов выехала на полосу встречного движения. Фанаты «Амкара» во время матча с курским «Авангардом» развернули баннер в поддержку Кочетова.
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