В Челябинской области на трассе М-5 образовались километровые пробки из-за фур. Как сообщают водители, движение в горнозаводской зоне практически парализовано.
«Снег стеной и фуры стоят на подъем. Трассу не успевают чистить. В сторону Челябинска машины ползут тихонько, а в сторону Златоуста, начиная с Миасса, стоят», — передают водители обстановку в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте».
Из-за неблагоприятных погодных условий на трассе М-5 снова ввели ограничение. Они касаются движения автобусов, такси и грузовиков.
«29 октября с 11:00 часов вводится временное ограничение дорожного движения на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль). Время окончания ограничения движения ориентировочно до 16:00», — говорится в сообщении управления федеральных автодорог «Южный Урал».
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