28 октября 2023
27 октября 2023

На Челябинской трассе М-5 образовались километровые пробки из-за выпавшего снега. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, пробка, трасса м5, дорога
Дорожники ввели ограничения на трассе Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 образовались километровые пробки из-за фур. Как сообщают водители, движение в горнозаводской зоне практически парализовано.

«Снег стеной и фуры стоят на подъем. Трассу не успевают чистить. В сторону Челябинска машины ползут тихонько, а в сторону Златоуста, начиная с Миасса, стоят», — передают водители обстановку в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте».

Из-за неблагоприятных погодных условий на трассе М-5 снова ввели ограничение. Они касаются движения автобусов, такси и грузовиков.

«29 октября с 11:00 часов вводится временное ограничение дорожного движения на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль). Время окончания ограничения движения ориентировочно до 16:00», — говорится в сообщении управления федеральных автодорог «Южный Урал».

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В Челябинской области на трассе М-5 образовались километровые пробки из-за фур. Как сообщают водители, движение в горнозаводской зоне практически парализовано. «Снег стеной и фуры стоят на подъем. Трассу не успевают чистить. В сторону Челябинска машины ползут тихонько, а в сторону Златоуста, начиная с Миасса, стоят», — передают водители обстановку в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте». Из-за неблагоприятных погодных условий на трассе М-5 снова ввели ограничение. Они касаются движения автобусов, такси и грузовиков. «29 октября с 11:00 часов вводится временное ограничение дорожного движения на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль). Время окончания ограничения движения ориентировочно до 16:00», — говорится в сообщении управления федеральных автодорог «Южный Урал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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