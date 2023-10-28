Губернатор ХМАО собирается в тур по опорным городам Лукойла

29 октября 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Встречи с жителями пройдут 30 и 31 октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила жителей Лангепаса, Когалыма и Покачей на встречу. В соцсети глава округа сообщила, что личный диалог с югорчанами состоится 30 и 31 октября. «Продолжаю работу в муниципальных образованиях. 30 октября в 11:00 приглашаю на встречу жителей Лангепаса в Центр культуры „Нефтяник“. В этот же день, 30 октября, с 17:00 работаю с жителями Покачей в Детской школе искусств. 31 октября — Когалым. Приглашаю горожан на встречу в 11:00 в Культурно-спортивный комплекс „Ягун“» — сообщила Комарова в своем telegram-канале. Губернатор напомнила, что за два часа до начала встречи начинают работать консультативные площадки. Все желающие могут оставить свои вопросы, на которые ответят представители исполнительных органов власти, местного самоуправления, фонда «Защитники Отечества». Ранее Комарова провела встречу с жителями Пойковского. Одна из проблем, которая интересует югорчан в поселке — это единственная автозаправочная станция, на которой завышают цены на бензин, а его качество оставляет желать лучшего. Комарова поддержала инициативу жителей обратиться в «Лукойл» и «Газпром» для организации АЗС в поселке.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила жителей Лангепаса, Когалыма и Покачей на встречу. В соцсети глава округа сообщила, что личный диалог с югорчанами состоится 30 и 31 октября. «Продолжаю работу в муниципальных образованиях. 30 октября в 11:00 приглашаю на встречу жителей Лангепаса в Центр культуры „Нефтяник“. В этот же день, 30 октября, с 17:00 работаю с жителями Покачей в Детской школе искусств. 31 октября — Когалым. Приглашаю горожан на встречу в 11:00 в Культурно-спортивный комплекс „Ягун“» — сообщила Комарова в своем telegram-канале. Губернатор напомнила, что за два часа до начала встречи начинают работать консультативные площадки. Все желающие могут оставить свои вопросы, на которые ответят представители исполнительных органов власти, местного самоуправления, фонда «Защитники Отечества». Ранее Комарова провела встречу с жителями Пойковского. Одна из проблем, которая интересует югорчан в поселке — это единственная автозаправочная станция, на которой завышают цены на бензин, а его качество оставляет желать лучшего. Комарова поддержала инициативу жителей обратиться в «Лукойл» и «Газпром» для организации АЗС в поселке.