28 октября 2023
27 октября 2023

В Екатеринбурге неизвестные облили краской десяток машин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Облитые машины стояли на парковке за ограждением (архивное фото) Фото:

На улице Новгородцевой, 13 в Екатеринбурге неизвестные облили краской десяток автомобилей, стоящих на парковке за забором. Об этом рассказал очевидец в telegram.

«ЖБИ. На Новгородцевой, 13 кто-то залил краской ночью все машины», — сообщает очевидец в telegram-канале «Злой Екатеринбург». На снятом видео машины, стоящие возле ограждения облиты зеленой краской.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

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На улице Новгородцевой, 13 в Екатеринбурге неизвестные облили краской десяток автомобилей, стоящих на парковке за забором. Об этом рассказал очевидец в telegram. «ЖБИ. На Новгородцевой, 13 кто-то залил краской ночью все машины», — сообщает очевидец в telegram-канале «Злой Екатеринбург». На снятом видео машины, стоящие возле ограждения облиты зеленой краской. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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