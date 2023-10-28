В Екатеринбурге неизвестные облили краской десяток машин. Видео 29 октября 2023 в 13:14 Размер текста - 17 + Облитые машины стояли на парковке за ограждением (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU На улице Новгородцевой, 13 в Екатеринбурге неизвестные облили краской десяток автомобилей, стоящих на парковке за забором. Об этом рассказал очевидец в telegram. «ЖБИ. На Новгородцевой, 13 кто-то залил краской ночью все машины», — сообщает очевидец в telegram-канале «Злой Екатеринбург». На снятом видео машины, стоящие возле ограждения облиты зеленой краской. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. На улице Новгородцевой, 13 в Екатеринбурге неизвестные облили краской десяток автомобилей, стоящих на парковке за забором. Об этом рассказал очевидец в telegram. «ЖБИ. На Новгородцевой, 13 кто-то залил краской ночью все машины», — сообщает очевидец в telegram-канале «Злой Екатеринбург». На снятом видео машины, стоящие возле ограждения облиты зеленой краской. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям