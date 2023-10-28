Облитые машины стояли на парковке за ограждением (архивное фото)
На улице Новгородцевой, 13 в Екатеринбурге неизвестные облили краской десяток автомобилей, стоящих на парковке за забором. Об этом рассказал очевидец в telegram.
«ЖБИ. На Новгородцевой, 13 кто-то залил краской ночью все машины», — сообщает очевидец в telegram-канале «Злой Екатеринбург». На снятом видео машины, стоящие возле ограждения облиты зеленой краской.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
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