Чем опасен разрыв договора России и Украины о транзите газа

Аналитик Юшков: разрыв договора о транзите газа из России приведет к росту цен

29 октября 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Разрыв договора о транзите газа приведет к росту цен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Если Киев прекратит договор о транзите российского газа в Европу, который истекает к концу 2024 года, это спровоцирует рост цен на мировом газовом рынке. Об этом заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Объемы уже небольшие, но лишиться их — это значит дополнительно спровоцировать дефицит газа на европейском рынке и подтолкнуть цены [к росту]», — сказал Юшков в интервью изданию «Лента.ру». Он добавил, что этот фактор станет дополнительным ударом по экономике Европы. Ранее глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов рассказал, что Украина не продлит договор о транзите российского газа в Европу, который истекает к концу 2024 года. По его словам, Киев хотел бы расторгнуть контракт в нынешнее время, однако не хочет мешать европейским партнерам готовиться к зиме с помощью газа из России.

Если Киев прекратит договор о транзите российского газа в Европу, который истекает к концу 2024 года, это спровоцирует рост цен на мировом газовом рынке. Об этом заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Объемы уже небольшие, но лишиться их — это значит дополнительно спровоцировать дефицит газа на европейском рынке и подтолкнуть цены [к росту]», — сказал Юшков в интервью изданию «Лента.ру». Он добавил, что этот фактор станет дополнительным ударом по экономике Европы. Ранее глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов рассказал, что Украина не продлит договор о транзите российского газа в Европу, который истекает к концу 2024 года. По его словам, Киев хотел бы расторгнуть контракт в нынешнее время, однако не хочет мешать европейским партнерам готовиться к зиме с помощью газа из России.