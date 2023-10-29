Украина еще на год останется партнером России по газу

Украина отказалась продлевать договор о транзите газа из России

29 октября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Украина не продлит контракт после 2024 года, сообщил Алексей Чернышов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Украина не продлит договор о транзите российского газа в Европу, который истекает к концу 2024 года. Об этом заявил глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов. По его словам, Киев хотел бы расторгнуть контракт в нынешнее время, однако не может из-за партнеров из Европы. «Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится», — рассказал Чернышов. Его слова приводит украинский telegram-канал «Страна». Глава «Нафтогаза» поделился, что Украина хотела бы расторгнуть договор в 2023 году, однако не хочет мешать европейским партнерам готовиться к зиме с помощью российского газа. В августе этого года Украина отказалась вступать в переговоры с РФ по вопросу продления контракта на транзит газа. Президент России Владимир Путин сообщал, что РФ платит Киеву за транзит, тем самым исполняя свои контрактные обязательства.

Украина не продлит договор о транзите российского газа в Европу, который истекает к концу 2024 года. Об этом заявил глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов. По его словам, Киев хотел бы расторгнуть контракт в нынешнее время, однако не может из-за партнеров из Европы. «Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится», — рассказал Чернышов. Его слова приводит украинский telegram-канал «Страна». Глава «Нафтогаза» поделился, что Украина хотела бы расторгнуть договор в 2023 году, однако не хочет мешать европейским партнерам готовиться к зиме с помощью российского газа. В августе этого года Украина отказалась вступать в переговоры с РФ по вопросу продления контракта на транзит газа. Президент России Владимир Путин сообщал, что РФ платит Киеву за транзит, тем самым исполняя свои контрактные обязательства.