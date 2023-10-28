В Тюменской области обнаружено почти 600 тонн опасных продуктов

Россельхознадзор обнаружил 69 нарушений при производстве продукции в Тюменской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области за девять месяцев текущего года обнаружено 574 тонны опасных для потребителей продуктов. По данным регионального управления Россельхознадзора, при оформлении продукции не указывалось сырье либо его количество не соответствовало итоговой выработке.

«В Тюменской области специалисты регионального Россельхознадзора выявили 574 тонны потенциально опасных для покупателей продуктов. Все нарушения связаны с оформлением продукции на производстве во ФГИС „Меркурий“: без указания сырья, либо выработка продукции из нелогичного объема сырья или использование сырья иного биологического вида», — передает РБК Тюмень содержание отчета Россельхознадзора.

В ходе проверок было выявлено 69 нарушений при производстве. За аналогичный период прошлого года зафиксировано 39 нарушений, при этом количество продукции, составляющей угрозу потребителям составило 99 тонн.

Ранее компания «Твоя сеть» ввела в оборот почти тонну продукции неизвестного происхождения. По данным из открытых источников, этой организации принадлежат тюменские магазины разливных напитков «Темное&Светлое». В перечень продукции из-за отсутствия ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме включены такие товары, как сыр «Сочинский», горбуша соломка «Камчатская», ряпушка вяленая, сосиски «Сочинки», лосось дальневосточный соломка.