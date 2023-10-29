Из-за пожара в резервуаре «Лукойла» в Коми погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, склад, чп, возгорание, локализация пожара, пожарные
Пожарные устраняют последствия взрыва в Коми (архивное фото) Фото:

Один человек погиб и двое пострадали из-за пожара, который образовался после взрыва резервуара для хранения нефти на территориально-производственном предприятии (ТПП) «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в Коми. Об этом сообщает компания «Лукойл».

«По предварительным данным, погиб один и пострадали двое сотрудников компании „Эколайф“», — сообщает пресс-служба «Лукойла». На данный момент пожарные службы ведут работы по устранению возгорания.

Взрыв произошел под Усинском, около поселка Верхнеколвинск. Ранее сообщалось только об одном пострадавшем.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один человек погиб и двое пострадали из-за пожара, который образовался после взрыва резервуара для хранения нефти на территориально-производственном предприятии (ТПП) «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в Коми. Об этом сообщает компания «Лукойл». «По предварительным данным, погиб один и пострадали двое сотрудников компании „Эколайф“», — сообщает пресс-служба «Лукойла». На данный момент пожарные службы ведут работы по устранению возгорания. Взрыв произошел под Усинском, около поселка Верхнеколвинск. Ранее сообщалось только об одном пострадавшем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...