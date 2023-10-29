Из-за пожара в резервуаре «Лукойла» в Коми погиб человек

Пожарные устраняют последствия взрыва в Коми (архивное фото)
Один человек погиб и двое пострадали из-за пожара, который образовался после взрыва резервуара для хранения нефти на территориально-производственном предприятии (ТПП) «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в Коми. Об этом сообщает компания «Лукойл».
«По предварительным данным, погиб один и пострадали двое сотрудников компании „Эколайф“», — сообщает
Взрыв произошел под Усинском, около поселка Верхнеколвинск. Ранее сообщалось только об одном пострадавшем.
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