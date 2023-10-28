В Госавтоинспекции выступили с экстренным обращением к курганским водителям

В ГИБДД призвали курганских водителей быть осторожными из-за гололедицы и снега

29 октября 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Из-за непогоды участникам дорожного движения необходимо соблюдать предельную осторожность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах в Курганской области из-за непогоды. Соответствующая информация опубликована в Telegram. «В связи с появлением осадков в виде снега, понижением температуры и образованием гололедицы на дорогах Госавтоинспекция региона призывает участников дорожного движения скорректировать модель поведения. В этот период необходимо быть предельно внимательными и острожными не только водителям, но пешеходам», — указано в ведомственном telegram-канале. Водителям рекомендовано не превышать скоростной режим, не совершать обгоны и увеличить интервал между транспортными средствами. По возможности, стоит отказаться от продолжительных поездок, особенно в темное время суток. Пешеходам не следует торопиться при пересечении проезжей части и движении вдоль нее. Ране в регионе объявили штормовое предупреждение. В областном ЦГМС предупреждали об отложении мокрого снега, сильных порывах ветра и возможной метели.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах в Курганской области из-за непогоды. Соответствующая информация опубликована в Telegram. «В связи с появлением осадков в виде снега, понижением температуры и образованием гололедицы на дорогах Госавтоинспекция региона призывает участников дорожного движения скорректировать модель поведения. В этот период необходимо быть предельно внимательными и острожными не только водителям, но пешеходам», — указано в ведомственном telegram-канале. Водителям рекомендовано не превышать скоростной режим, не совершать обгоны и увеличить интервал между транспортными средствами. По возможности, стоит отказаться от продолжительных поездок, особенно в темное время суток. Пешеходам не следует торопиться при пересечении проезжей части и движении вдоль нее. Ране в регионе объявили штормовое предупреждение. В областном ЦГМС предупреждали об отложении мокрого снега, сильных порывах ветра и возможной метели.