28 октября 2023
27 октября 2023

В Госавтоинспекции выступили с экстренным обращением к курганским водителям

В ГИБДД призвали курганских водителей быть осторожными из-за гололедицы и снега
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Метель. Курган, снег, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, дорога, пешеход, порывистый ветер
Из-за непогоды участникам дорожного движения необходимо соблюдать предельную осторожность Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах в Курганской области из-за непогоды. Соответствующая информация опубликована в Telegram.

«В связи с появлением осадков в виде снега, понижением температуры и образованием гололедицы на дорогах Госавтоинспекция региона призывает участников дорожного движения скорректировать модель поведения. В этот период необходимо быть предельно внимательными и острожными не только водителям, но пешеходам», — указано в ведомственном telegram-канале.

Водителям рекомендовано не превышать скоростной режим, не совершать обгоны и увеличить интервал между транспортными средствами. По возможности, стоит отказаться от продолжительных поездок, особенно в темное время суток. Пешеходам не следует торопиться при пересечении проезжей части и движении вдоль нее.

Ране в регионе объявили штормовое предупреждение. В областном ЦГМС предупреждали об отложении мокрого снега, сильных порывах ветра и возможной метели.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах в Курганской области из-за непогоды. Соответствующая информация опубликована в Telegram. «В связи с появлением осадков в виде снега, понижением температуры и образованием гололедицы на дорогах Госавтоинспекция региона призывает участников дорожного движения скорректировать модель поведения. В этот период необходимо быть предельно внимательными и острожными не только водителям, но пешеходам», — указано в ведомственном telegram-канале. Водителям рекомендовано не превышать скоростной режим, не совершать обгоны и увеличить интервал между транспортными средствами. По возможности, стоит отказаться от продолжительных поездок, особенно в темное время суток. Пешеходам не следует торопиться при пересечении проезжей части и движении вдоль нее. Ране в регионе объявили штормовое предупреждение. В областном ЦГМС предупреждали об отложении мокрого снега, сильных порывах ветра и возможной метели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...