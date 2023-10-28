Челябинский депутат устроил скандал в суде

Владимира Корнева выдворяли из зала заседания с помощью судебных приставов

Судья сделала депутату три замечания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Владимир Корнев устроил скандал в суде Металлургического района. Выдворять из зала судебного заседания депутата пришлось с помощью судебных приставов. Сам Корнев заявил URA.RU, что эту ситуацию сейчас пытаются использовать против него политические оппоненты.

«28 сентября на судебное заседание по делу о признании незаконной деятельности ответчика по содержанию собак явился Владимир Корнев, предъявив удостоверение депутата. Судья заметила, что Корнев снимает на мобильный телефон без разрешения. Ему сделали замечание — запретили снимать и фотографировать», — говорится в частном определении судьи для принятия мер в отношении депутата Корнева, которое имеется в распоряжении URA.RU.

В документе отмечается, что после запрета съемки судья трижды «одергивала» Корнева. Например, во время допроса свидетеля он позволял себе громко комментировать показания. В итоге судья потребовала от депутата покинуть заседание, на что получила категорический отказ. Выдворение Корнева происходило с помощью судебных приставов, которым пришлось применить физическую силу, отмечается в документе.

«Сейчас эту ситуацию против меня пытаются использовать мои политические оппоненты. Пытаются надавить через партию. Считаю такое поведение непорядочным», — сообщил URA.RU Корнев.

После скандала суд определил довести информацию о поведении Корнева до председателя городской Думы Андрея Шмидта. В гордуме по этому поводу провели заседание комиссии по депутатской этике. Комиссия признала, что Корнев грубо нарушил депутатскую этику. (документ имеется в распоряжении URA.RU). Было принято решение доложить о ситуации региональному лидеру партии «Справедливая Россия» Валерию Гартунгу, с тем, чтобы он «принял меры воздействия» на своего однопартийца.