В рязанской школе заразились кишечной инфекцией более 90 учеников и учителей

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Дегустация нового меню в школе №55. Екатеринбург, столовая, общепит, еда, обед, питание, школьное питание
Специалисты Роспотребнадзора проверяют еду в школе Фото:

Школьники и сотрудники школы №1 имени Екимецкой в Рязани заразились норовирусной инфекцией. Симптомы заболевания проявились у 91 человека, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В рамках санитарно-эпидемиологического расследования устанавливается причина норовирусной инфекции среди учащихся и сотрудников школы №1 в Рязани. С 26 октября зарегистрирован 91 случай заболевания», — говорится в сообщении пресс-службы управления, опубликованном на официальном сайте ведомства.

На данный момент в школе приостановлены очные занятия. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей. Проводятся лабораторные исследования с целью выявить источник заражения. Прокуратура проводит внеплановую проверку в отношении школы и организации, отвечающей за питание в учебном заведении.

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Школьники и сотрудники школы №1 имени Екимецкой в Рязани заразились норовирусной инфекцией. Симптомы заболевания проявились у 91 человека, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «В рамках санитарно-эпидемиологического расследования устанавливается причина норовирусной инфекции среди учащихся и сотрудников школы №1 в Рязани. С 26 октября зарегистрирован 91 случай заболевания», — говорится в сообщении пресс-службы управления, опубликованном на официальном сайте ведомства. На данный момент в школе приостановлены очные занятия. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей. Проводятся лабораторные исследования с целью выявить источник заражения. Прокуратура проводит внеплановую проверку в отношении школы и организации, отвечающей за питание в учебном заведении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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