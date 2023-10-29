В рязанской школе заразились кишечной инфекцией более 90 учеников и учителей 29 октября 2023 в 19:16 Размер текста - 17 + Специалисты Роспотребнадзора проверяют еду в школе Фото: Анна Майорова © URA.RU Школьники и сотрудники школы №1 имени Екимецкой в Рязани заразились норовирусной инфекцией. Симптомы заболевания проявились у 91 человека, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «В рамках санитарно-эпидемиологического расследования устанавливается причина норовирусной инфекции среди учащихся и сотрудников школы №1 в Рязани. С 26 октября зарегистрирован 91 случай заболевания», — говорится в сообщении пресс-службы управления, опубликованном на официальном сайте ведомства. На данный момент в школе приостановлены очные занятия. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей. Проводятся лабораторные исследования с целью выявить источник заражения. Прокуратура проводит внеплановую проверку в отношении школы и организации, отвечающей за питание в учебном заведении. Школьники и сотрудники школы №1 имени Екимецкой в Рязани заразились норовирусной инфекцией. Симптомы заболевания проявились у 91 человека, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «В рамках санитарно-эпидемиологического расследования устанавливается причина норовирусной инфекции среди учащихся и сотрудников школы №1 в Рязани. С 26 октября зарегистрирован 91 случай заболевания», — говорится в сообщении пресс-службы управления, опубликованном на официальном сайте ведомства. На данный момент в школе приостановлены очные занятия. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей. Проводятся лабораторные исследования с целью выявить источник заражения. Прокуратура проводит внеплановую проверку в отношении школы и организации, отвечающей за питание в учебном заведении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям