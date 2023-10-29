В рязанской школе заразились кишечной инфекцией более 90 учеников и учителей

Школьники и сотрудники школы №1 имени Екимецкой в Рязани заразились норовирусной инфекцией. Симптомы заболевания проявились у 91 человека, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«В рамках санитарно-эпидемиологического расследования устанавливается причина норовирусной инфекции среди учащихся и сотрудников школы №1 в Рязани. С 26 октября зарегистрирован 91 случай заболевания», — говорится в сообщении пресс-службы управления, опубликованном на официальном сайте ведомства.
На данный момент в школе приостановлены очные занятия. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей. Проводятся лабораторные исследования с целью выявить источник заражения. Прокуратура проводит внеплановую проверку в отношении школы и организации, отвечающей за питание в учебном заведении.
Школьники и сотрудники школы №1 имени Екимецкой в Рязани заразились норовирусной инфекцией. Симптомы заболевания проявились у 91 человека, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «В рамках санитарно-эпидемиологического расследования устанавливается причина норовирусной инфекции среди учащихся и сотрудников школы №1 в Рязани. С 26 октября зарегистрирован 91 случай заболевания», — говорится в сообщении пресс-службы управления, опубликованном на официальном сайте ведомства. На данный момент в школе приостановлены очные занятия. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей. Проводятся лабораторные исследования с целью выявить источник заражения. Прокуратура проводит внеплановую проверку в отношении школы и организации, отвечающей за питание в учебном заведении.