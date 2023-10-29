Как проверить автомобиль по VIN-коду

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Проверка VIN-кода может дать много сведений об автомобиле Фото:

VIN-код — это уникальный номер, который присваивается каждому автомобилю в момент выпуска. С помощью него можно узнать год и место выпуска, технические данные и даже цвет. Как узнать VIN-код своей машины рассказывает URA.RU.

Для чего нужен VIN-код

Уникальный для каждого автомобиля VIN-код позволяет выявить криминал при продаже транспорта. По нему можно подобрать необходимую запчасть, выяснить страну производителя, тип кузова, номер двигателя, комплектацию и тип коробки передач.

Где находится VIN-код

Штамп с кодом можно найти на деталях, которые не меняются после аварии или ремонта. Зачастую это рамка лобового стекла, центральная стойка кузова, рама, пол в передней части салона, лонжерон, моторный щит.

Как расшифровать VIN-код

Единый стандарт VIN-кода состоит из 17 символов из букв и цифр. Первые три знака образуют WMI (World Manufacturer Identifier или Всемирный индекс изготовителя), в котором зашифрована информация о стране-производителе и компании-изготовителе. Следующие шесть символов образуют VDS (Vehicle Description Section или описательную часть) — здесь содержатся основные данные об автомобиле. Последние восемь символов образуют VIS (Vehicle Identification Section или указательную часть) — это серийный номер автомобиля, в котором может содержаться и информация о модельном годе, а также заводе-изготовителе.

Как узнать базовые сведения по VIN-коду

Узнать основную информацию об автомобиле по VIN-коду можно на сайте ГИБДД — https://гибдд.рф/ в перечне «Онлайн-сервисы ГИБДД». Ряд сайтов производителей автомобилей также предоставляют информацию по VIN-коду абсолютно бесплатно.

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VIN-код — это уникальный номер, который присваивается каждому автомобилю в момент выпуска. С помощью него можно узнать год и место выпуска, технические данные и даже цвет. Как узнать VIN-код своей машины рассказывает URA.RU. Уникальный для каждого автомобиля VIN-код позволяет выявить криминал при продаже транспорта. По нему можно подобрать необходимую запчасть, выяснить страну производителя, тип кузова, номер двигателя, комплектацию и тип коробки передач. Штамп с кодом можно найти на деталях, которые не меняются после аварии или ремонта. Зачастую это рамка лобового стекла, центральная стойка кузова, рама, пол в передней части салона, лонжерон, моторный щит. Единый стандарт VIN-кода состоит из 17 символов из букв и цифр. Первые три знака образуют WMI (World Manufacturer Identifier или Всемирный индекс изготовителя), в котором зашифрована информация о стране-производителе и компании-изготовителе. Следующие шесть символов образуют VDS (Vehicle Description Section или описательную часть) — здесь содержатся основные данные об автомобиле. Последние восемь символов образуют VIS (Vehicle Identification Section или указательную часть) — это серийный номер автомобиля, в котором может содержаться и информация о модельном годе, а также заводе-изготовителе. Узнать основную информацию об автомобиле по VIN-коду можно на сайте ГИБДД — https://гибдд.рф/ в перечне «Онлайн-сервисы ГИБДД». Ряд сайтов производителей автомобилей также предоставляют информацию по VIN-коду абсолютно бесплатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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