Wildberries собирается построить логистический центр в Пермском крае

29 октября 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Компания будет строить центр на территории Пермского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Маркетплейс Wildberries приобрел земельный участок площадью 30 га под Пермью. Договор купли-продажи был заключен с группой компаний «РИАЛ». Сделка уже состоялась, сообщил источник, знакомый деталями соглашения. «Участок находится на Нестюковском тракте, напротив деревни Устиново. Ранее стало известно о намерении Wildberries построить логистический центр напротив аэродрома Фролово, рядом с заводом „Инкаб“ и распределительным центром торговой сети „Магнит“», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник. Wildberries основана в 2004 году. По данным исследовательского агентства Data Insight, по итогам прошлого года компания стала крупнейшим интернет-магазином в РФ. За 2022 год на платформе было оформлено 1,496 млрд заказов на общую сумму 1,612 трлн рублей. В октябре этого года владельцы региональных точек призывали столичное представительство существенно снизить штрафы с их стороны. Представители бизнеса отмечали — им становится невыгодно содержать площадки из-за почти полного отсутствия выручки.

Маркетплейс Wildberries приобрел земельный участок площадью 30 га под Пермью. Договор купли-продажи был заключен с группой компаний «РИАЛ». Сделка уже состоялась, сообщил источник, знакомый деталями соглашения. «Участок находится на Нестюковском тракте, напротив деревни Устиново. Ранее стало известно о намерении Wildberries построить логистический центр напротив аэродрома Фролово, рядом с заводом „Инкаб“ и распределительным центром торговой сети „Магнит“», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник. Wildberries основана в 2004 году. По данным исследовательского агентства Data Insight, по итогам прошлого года компания стала крупнейшим интернет-магазином в РФ. За 2022 год на платформе было оформлено 1,496 млрд заказов на общую сумму 1,612 трлн рублей. В октябре этого года владельцы региональных точек призывали столичное представительство существенно снизить штрафы с их стороны. Представители бизнеса отмечали — им становится невыгодно содержать площадки из-за почти полного отсутствия выручки.