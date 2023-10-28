28 октября 2023
27 октября 2023

Wildberries собирается построить логистический центр в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Курган. Курган, wildberries, грузовая машина, вайльдбериз
Компания будет строить центр на территории Пермского округа Фото:

Маркетплейс Wildberries приобрел земельный участок площадью 30 га под Пермью. Договор купли-продажи был заключен с группой компаний «РИАЛ». Сделка уже состоялась, сообщил источник, знакомый деталями соглашения.

«Участок находится на Нестюковском тракте, напротив деревни Устиново. Ранее стало известно о намерении Wildberries построить логистический центр напротив аэродрома Фролово, рядом с заводом „Инкаб“ и распределительным центром торговой сети „Магнит“», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник.

Wildberries основана в 2004 году. По данным исследовательского агентства Data Insight, по итогам прошлого года компания стала крупнейшим интернет-магазином в РФ. За 2022 год на платформе было оформлено 1,496 млрд заказов на общую сумму 1,612 трлн рублей.

В октябре этого года владельцы региональных точек призывали столичное представительство существенно снизить штрафы с их стороны. Представители бизнеса отмечали — им становится невыгодно содержать площадки из-за почти полного отсутствия выручки.

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Маркетплейс Wildberries приобрел земельный участок площадью 30 га под Пермью. Договор купли-продажи был заключен с группой компаний «РИАЛ». Сделка уже состоялась, сообщил источник, знакомый деталями соглашения. «Участок находится на Нестюковском тракте, напротив деревни Устиново. Ранее стало известно о намерении Wildberries построить логистический центр напротив аэродрома Фролово, рядом с заводом „Инкаб“ и распределительным центром торговой сети „Магнит“», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник. Wildberries основана в 2004 году. По данным исследовательского агентства Data Insight, по итогам прошлого года компания стала крупнейшим интернет-магазином в РФ. За 2022 год на платформе было оформлено 1,496 млрд заказов на общую сумму 1,612 трлн рублей. В октябре этого года владельцы региональных точек призывали столичное представительство существенно снизить штрафы с их стороны. Представители бизнеса отмечали — им становится невыгодно содержать площадки из-за почти полного отсутствия выручки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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