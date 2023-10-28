28 октября 2023
27 октября 2023

Жители ХМАО выступили против идеи о привлечении детей к опасному труду

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подпись, руки, шариковая ручка, подпись документа
Большая часть противников инициативы среди родителей детей в возрасте 16-17 лет Фото:

Жители ХМАО не поддержали инициативу депутатов Госдумы, предложивших привлекать несовершеннолетних детей к работам на вредных и опасных производствах. По данным сервиса SuperJob, 76% опрошенных югорчан против нового законопроекта.

«Депутаты Татарстана подготовили поправки к Трудовому кодексу РФ, согласно которым несовершеннолетним в возрасте 16—17 лет будет разрешено трудиться на производствах с вредными и/или опасными условиями труда. Инициатива депутатов не нашла поддержки у жителей Югры: 76% против», — сообщили аналитики сервиса.

Инициатива вызывает опасения жителей ХМАО за здоровье и безопасность детей. Наибольший негатив поступил от родителей подростков в возрасте 16-17 лет. Среди опрошенных 88% проголосовали против.

Ранее на рассмотрение совета законодателей при Федеральном собрании РФ внесен законопроект, разрешающий подросткам в возрасте от 16 до 18 лет работать на вредных и опасных производствах при обеспечении им безопасных условий труда. Изменения предложенные комитетом Госсовета Татарстана поддержали и в других регионах.

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Жители ХМАО не поддержали инициативу депутатов Госдумы, предложивших привлекать несовершеннолетних детей к работам на вредных и опасных производствах. По данным сервиса SuperJob, 76% опрошенных югорчан против нового законопроекта. «Депутаты Татарстана подготовили поправки к Трудовому кодексу РФ, согласно которым несовершеннолетним в возрасте 16—17 лет будет разрешено трудиться на производствах с вредными и/или опасными условиями труда. Инициатива депутатов не нашла поддержки у жителей Югры: 76% против», — сообщили аналитики сервиса. Инициатива вызывает опасения жителей ХМАО за здоровье и безопасность детей. Наибольший негатив поступил от родителей подростков в возрасте 16-17 лет. Среди опрошенных 88% проголосовали против. Ранее на рассмотрение совета законодателей при Федеральном собрании РФ внесен законопроект, разрешающий подросткам в возрасте от 16 до 18 лет работать на вредных и опасных производствах при обеспечении им безопасных условий труда. Изменения предложенные комитетом Госсовета Татарстана поддержали и в других регионах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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