Жители ХМАО выступили против идеи о привлечении детей к опасному труду

Жители ХМАО не поддержали инициативу депутатов Госдумы, предложивших привлекать несовершеннолетних детей к работам на вредных и опасных производствах. По данным сервиса SuperJob, 76% опрошенных югорчан против нового законопроекта.
«Депутаты Татарстана подготовили поправки к Трудовому кодексу РФ, согласно которым несовершеннолетним в возрасте 16—17 лет будет разрешено трудиться на производствах с вредными и/или опасными условиями труда. Инициатива депутатов не нашла поддержки у жителей Югры: 76% против», — сообщили аналитики сервиса.
Инициатива вызывает опасения жителей ХМАО за здоровье и безопасность детей. Наибольший негатив поступил от родителей подростков в возрасте 16-17 лет. Среди опрошенных 88% проголосовали против.
Ранее на рассмотрение совета законодателей при Федеральном собрании РФ внесен законопроект, разрешающий подросткам в возрасте от 16 до 18 лет работать на вредных и опасных производствах при обеспечении им безопасных условий труда. Изменения предложенные комитетом Госсовета Татарстана поддержали и в других регионах.
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