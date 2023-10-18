18 октября 2023

«Коммерсант»: депутаты хотят привлечь подростков к опасному и вредному труду

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Поправки в ТК РФ нашли поддержку среди законодательных собраний регионов Фото:

В России планируется разрешить подросткам в возрасте от 16 до 18 лет работать на вредных и опасных производствах при обеспечении им безопасных условий труда. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ.

«Депутаты хотят разрешить использовать труд подростков в возрасте от 16 до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Работодатель может принимать решение о применении труда лиц моложе восемнадцати лет на работах, включенных в перечень, при условии создания безопасных условий труда. Документ направлен на предварительное рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ», — передает «Коммерсант» содержание поправок в ТК РФ, предложенных комитетом Госсовета Татарстана.

Изменения поддержали и в других регионах. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов подчеркнул, что подростков к работам необходимо допускать только с наставником, при наличии образования и с соблюдением всех условий труда.

Ранее в российских telegram-каналах начала распространяться информация о том, что в стране выросло количество работающих подростков. Интерес несовершеннолетних граждан к работе вырос из-за упрощения для них российскими властями летом 2023 года процедуры трудоустройства. Теперь подростки могут официально устроиться на работу в свободное от учебы время без согласия органов опеки.

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В России планируется разрешить подросткам в возрасте от 16 до 18 лет работать на вредных и опасных производствах при обеспечении им безопасных условий труда. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ. «Депутаты хотят разрешить использовать труд подростков в возрасте от 16 до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Работодатель может принимать решение о применении труда лиц моложе восемнадцати лет на работах, включенных в перечень, при условии создания безопасных условий труда. Документ направлен на предварительное рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ», — передает «Коммерсант» содержание поправок в ТК РФ, предложенных комитетом Госсовета Татарстана. Изменения поддержали и в других регионах. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов подчеркнул, что подростков к работам необходимо допускать только с наставником, при наличии образования и с соблюдением всех условий труда. Ранее в российских telegram-каналах начала распространяться информация о том, что в стране выросло количество работающих подростков. Интерес несовершеннолетних граждан к работе вырос из-за упрощения для них российскими властями летом 2023 года процедуры трудоустройства. Теперь подростки могут официально устроиться на работу в свободное от учебы время без согласия органов опеки.
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