«Коммерсант»: депутаты хотят привлечь подростков к опасному и вредному труду

19 октября 2023 в 06:26 Размер текста - 17 +

Поправки в ТК РФ нашли поддержку среди законодательных собраний регионов Фото: Илья Московец © URA.RU В России планируется разрешить подросткам в возрасте от 16 до 18 лет работать на вредных и опасных производствах при обеспечении им безопасных условий труда. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ. «Депутаты хотят разрешить использовать труд подростков в возрасте от 16 до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Работодатель может принимать решение о применении труда лиц моложе восемнадцати лет на работах, включенных в перечень, при условии создания безопасных условий труда. Документ направлен на предварительное рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ», — передает « Коммерсант » содержание поправок в ТК РФ, предложенных комитетом Госсовета Татарстана. Изменения поддержали и в других регионах. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов подчеркнул, что подростков к работам необходимо допускать только с наставником, при наличии образования и с соблюдением всех условий труда. Ранее в российских telegram-каналах начала распространяться информация о том, что в стране выросло количество работающих подростков. Интерес несовершеннолетних граждан к работе вырос из-за упрощения для них российскими властями летом 2023 года процедуры трудоустройства. Теперь подростки могут официально устроиться на работу в свободное от учебы время без согласия органов опеки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России планируется разрешить подросткам в возрасте от 16 до 18 лет работать на вредных и опасных производствах при обеспечении им безопасных условий труда. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ. «Депутаты хотят разрешить использовать труд подростков в возрасте от 16 до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Работодатель может принимать решение о применении труда лиц моложе восемнадцати лет на работах, включенных в перечень, при условии создания безопасных условий труда. Документ направлен на предварительное рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ», — передает «Коммерсант» содержание поправок в ТК РФ, предложенных комитетом Госсовета Татарстана. Изменения поддержали и в других регионах. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов подчеркнул, что подростков к работам необходимо допускать только с наставником, при наличии образования и с соблюдением всех условий труда. Ранее в российских telegram-каналах начала распространяться информация о том, что в стране выросло количество работающих подростков. Интерес несовершеннолетних граждан к работе вырос из-за упрощения для них российскими властями летом 2023 года процедуры трудоустройства. Теперь подростки могут официально устроиться на работу в свободное от учебы время без согласия органов опеки.