В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» вновь ограничено движение

29 октября 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

Водителей просят по возможности отказаться от поездок по федеральным трассам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» от развязки на город Чебаркуль до границы с республикой Башкортостан введено ограничение движения для транспорта с 21:00 29 октября до 03:00 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции в своем telegram-канале. «С 21:00 часов 29.10.2023 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств <…> на участке 1548+651 (граница с Р. Башкортостан) — 1796+000 (развязка на г. Чебаркуль). <…> Ориентировочное время окончания ограничения движения 03:00 часов 30.10.2023», — уточнили в пресс-службе ведомства. Около Златоуста при подъеме на хребет Уреньга с 1740 по 1748 километр в сторону Москвы и с 1749 по 1756 километр в сторону Челябинска затруднено движение транспорта. Движение ограничено и затруднено из-за неблагоприятных погодных условий — сильного снега и ветра до 14 метров в секунду. Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области. Неблагоприятные метеоусловия в виде сильного снега сохранятся в Челябинской области также 30 октября. В отдельных районах на дорогах ожидается гололедица, сообщили в региональном Гидрометцентре. С учетом прогноза водителей просят быть внимательными на дорогах, по возможности отказаться от поездок по федеральным трассам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» от развязки на город Чебаркуль до границы с республикой Башкортостан введено ограничение движения для транспорта с 21:00 29 октября до 03:00 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции в своем telegram-канале. «С 21:00 часов 29.10.2023 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств <…> на участке 1548+651 (граница с Р. Башкортостан) — 1796+000 (развязка на г. Чебаркуль). <…> Ориентировочное время окончания ограничения движения 03:00 часов 30.10.2023», — уточнили в пресс-службе ведомства. Около Златоуста при подъеме на хребет Уреньга с 1740 по 1748 километр в сторону Москвы и с 1749 по 1756 километр в сторону Челябинска затруднено движение транспорта. Движение ограничено и затруднено из-за неблагоприятных погодных условий — сильного снега и ветра до 14 метров в секунду. Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области. Неблагоприятные метеоусловия в виде сильного снега сохранятся в Челябинской области также 30 октября. В отдельных районах на дорогах ожидается гололедица, сообщили в региональном Гидрометцентре. С учетом прогноза водителей просят быть внимательными на дорогах, по возможности отказаться от поездок по федеральным трассам.