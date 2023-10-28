Снегопады задержатся в Челябинской области

29 октября 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Автомобилистам следует тщательнее выбирать маршрут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 30 октября местами ожидаются сильные осадки в виде снега. Об этом сообщили в челябинском Гидрометцентре. «Ночью 30 октября местами в Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица», — заявляют синоптики. С учетом прогноза автомобилистам следует быть внимательнее на дорогах, а по возможности, и вовсе отказаться от поездок по федеральным трассам. На челябинском участке трассы М-5 сегодня образовались километровые пробки из-за выпавшего снега.

В Челябинской области 30 октября местами ожидаются сильные осадки в виде снега. Об этом сообщили в челябинском Гидрометцентре. «Ночью 30 октября местами в Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица», — заявляют синоптики. С учетом прогноза автомобилистам следует быть внимательнее на дорогах, а по возможности, и вовсе отказаться от поездок по федеральным трассам. На челябинском участке трассы М-5 сегодня образовались километровые пробки из-за выпавшего снега.