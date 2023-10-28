28 октября 2023
27 октября 2023

Снегопады задержатся в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, ребенок, семья, зима, снегопад, климат, автотранспорт, дорожная обстановка
Автомобилистам следует тщательнее выбирать маршрут Фото:

В Челябинской области 30 октября местами ожидаются сильные осадки в виде снега. Об этом сообщили в челябинском Гидрометцентре.

«Ночью 30 октября местами в Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица», — заявляют синоптики.

С учетом прогноза автомобилистам следует быть внимательнее на дорогах, а по возможности, и вовсе отказаться от поездок по федеральным трассам. На челябинском участке трассы М-5 сегодня образовались километровые пробки из-за выпавшего снега.

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В Челябинской области 30 октября местами ожидаются сильные осадки в виде снега. Об этом сообщили в челябинском Гидрометцентре. «Ночью 30 октября местами в Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица», — заявляют синоптики. С учетом прогноза автомобилистам следует быть внимательнее на дорогах, а по возможности, и вовсе отказаться от поездок по федеральным трассам. На челябинском участке трассы М-5 сегодня образовались километровые пробки из-за выпавшего снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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