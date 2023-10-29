В ХМАО жители заявили о прессинге после жалобы властям о запрете охоты

30 октября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Жителей обвиняют в нарушении правил охоты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители поселка Талинка (ХМАО) заявили о давлении со стороны окружного Природнадзора после их жалобы на сотрудников Росгвардии и работника департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО из-за запрета охоты в окрестных лесах. Об этом URA.RU сообщил один из авторов петиции Владимир Викторов. Югорчанин считает, что после того, как он инициировал коллективное обращение в правительство, на него начали оказывать давление. «На меня сотрудники Природнадзора составили административный протокол. Не за что. Меня обвиняют в нарушении правил коллективной охоты, что не соответствует действительности. После того, как мы отправили жалобу в правительство, сотрудники Природнадзора вдруг вспомнил случай месячной давности. Вызвали меня к себе и составили протокол», — сообщил Викторов. Как рассказал Викторов, сейчас он планирует оспорить решение надзорного ведомства. «В сентябре мы со знакомым ехали из леса домой. Решили проехать по участку, который себе самолично отделил сотрудник департамента недропользования Тарас Безносенко. Нас тут же остановил патруль Природнадзора и Росгвардии. Начали придираться. В итоге на знакомого составили протокол, что он был без путевки. Еще тогда я хотел показать документы на коллективную охоту, но меня не пустил к машине сотрудник Росгвардии. Сейчас знакомому вменяют охоту без путевки, а мне — нарушение правил коллективной охоты. Мы будем оспаривать эти решения», — добавил Викторов. В адрес Природнадзора Югры и департамента недропользования были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы на них не поступили. В пресс-службу Росгвардии ХМАО также направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что жители поселения Талинка жалуются на сотрудников Росгвардии и правительства ХМАО из-за запрета охоты в лесах. Они написали коллективное обращение в правительство ХМАО с жалобой на незаконный захват охотугодий сотрудниками Росгвардии и инженером из департамента недропользования Югры Тарасом Безносенко, который уже является фигурантом уголовного дела о браконьерстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители поселка Талинка (ХМАО) заявили о давлении со стороны окружного Природнадзора после их жалобы на сотрудников Росгвардии и работника департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО из-за запрета охоты в окрестных лесах. Об этом URA.RU сообщил один из авторов петиции Владимир Викторов. Югорчанин считает, что после того, как он инициировал коллективное обращение в правительство, на него начали оказывать давление. «На меня сотрудники Природнадзора составили административный протокол. Не за что. Меня обвиняют в нарушении правил коллективной охоты, что не соответствует действительности. После того, как мы отправили жалобу в правительство, сотрудники Природнадзора вдруг вспомнил случай месячной давности. Вызвали меня к себе и составили протокол», — сообщил Викторов. Как рассказал Викторов, сейчас он планирует оспорить решение надзорного ведомства. «В сентябре мы со знакомым ехали из леса домой. Решили проехать по участку, который себе самолично отделил сотрудник департамента недропользования Тарас Безносенко. Нас тут же остановил патруль Природнадзора и Росгвардии. Начали придираться. В итоге на знакомого составили протокол, что он был без путевки. Еще тогда я хотел показать документы на коллективную охоту, но меня не пустил к машине сотрудник Росгвардии. Сейчас знакомому вменяют охоту без путевки, а мне — нарушение правил коллективной охоты. Мы будем оспаривать эти решения», — добавил Викторов. В адрес Природнадзора Югры и департамента недропользования были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы на них не поступили. В пресс-службу Росгвардии ХМАО также направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что жители поселения Талинка жалуются на сотрудников Росгвардии и правительства ХМАО из-за запрета охоты в лесах. Они написали коллективное обращение в правительство ХМАО с жалобой на незаконный захват охотугодий сотрудниками Росгвардии и инженером из департамента недропользования Югры Тарасом Безносенко, который уже является фигурантом уголовного дела о браконьерстве.