29 октября 2023

RT: в аэропорт Махачкалы на фоне митингов прибыл спецназ. Видео

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Спецназ прибыл в аэропорт Каспийска Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

В аэропорт Махачкалы, где 29 октября приземлился рейс из Израиля, прибыл спецназ. Об этом сообщает телеканал RT.

«В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ. Ранее толпа прорвала ограждение и проникла на взлетную полосу, а также в здание аэропорта», — сообщает RT в своем telegram-канале.

Ранее несколько сотен жителей Дагестана собрались около аэропорта города Каспийска, где приземлился самолет из Израиля с беженцами. Люди пришли с плакатами «Детоубийцам нет места в Дагестане». Провокационные призывы распространяли иностранные паблики. Правоохранительные органы республики Дагестан начали стягивать в аэропорт дополнительные силы.

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В аэропорт Махачкалы, где 29 октября приземлился рейс из Израиля, прибыл спецназ. Об этом сообщает телеканал RT. «В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ. Ранее толпа прорвала ограждение и проникла на взлетную полосу, а также в здание аэропорта», — сообщает RT в своем telegram-канале. Ранее несколько сотен жителей Дагестана собрались около аэропорта города Каспийска, где приземлился самолет из Израиля с беженцами. Люди пришли с плакатами «Детоубийцам нет места в Дагестане». Провокационные призывы распространяли иностранные паблики. Правоохранительные органы республики Дагестан начали стягивать в аэропорт дополнительные силы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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