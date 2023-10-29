Спецназ прибыл в аэропорт Каспийска
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
В аэропорт Махачкалы, где 29 октября приземлился рейс из Израиля, прибыл спецназ. Об этом сообщает телеканал RT.
«В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ. Ранее толпа прорвала ограждение и проникла на взлетную полосу, а также в здание аэропорта», — сообщает
Ранее несколько сотен жителей Дагестана собрались около аэропорта города Каспийска, где приземлился самолет из Израиля с беженцами. Люди пришли с плакатами «Детоубийцам нет места в Дагестане». Провокационные призывы распространяли иностранные паблики. Правоохранительные органы республики Дагестан начали стягивать в аэропорт дополнительные силы.
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