RT: в аэропорт Махачкалы на фоне митингов прибыл спецназ. Видео

29 октября 2023 в 23:19 Размер текста - 17 +

Спецназ прибыл в аэропорт Каспийска Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы В аэропорт Махачкалы, где 29 октября приземлился рейс из Израиля, прибыл спецназ. Об этом сообщает телеканал RT. «В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ. Ранее толпа прорвала ограждение и проникла на взлетную полосу, а также в здание аэропорта», — сообщает RT в своем telegram-канале. Ранее несколько сотен жителей Дагестана собрались около аэропорта города Каспийска, где приземлился самолет из Израиля с беженцами. Люди пришли с плакатами «Детоубийцам нет места в Дагестане». Провокационные призывы распространяли иностранные паблики. Правоохранительные органы республики Дагестан начали стягивать в аэропорт дополнительные силы.

В аэропорт Махачкалы, где 29 октября приземлился рейс из Израиля, прибыл спецназ. Об этом сообщает телеканал RT. «В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ. Ранее толпа прорвала ограждение и проникла на взлетную полосу, а также в здание аэропорта», — сообщает RT в своем telegram-канале. Ранее несколько сотен жителей Дагестана собрались около аэропорта города Каспийска, где приземлился самолет из Израиля с беженцами. Люди пришли с плакатами «Детоубийцам нет места в Дагестане». Провокационные призывы распространяли иностранные паблики. Правоохранительные органы республики Дагестан начали стягивать в аэропорт дополнительные силы.