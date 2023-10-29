Правительство Дагестана: ситуация в аэропорту Махачкалы взята под контроль

30 октября 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

Митинги в аэропорту были взяты под контроль силовиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Ситуация в аэропорту Махачкалы была взята под контроль силовыми службами. С таким заявлением выступило Правительство Дагестана. «Правительство республики Дагестан сообщает, что ситуация находится под контролем, силовые службы работают на месте», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства. Также людям, нарушившим порядок работы аэропорта, рекомендовали не продолжать противозаконные действия.

Ситуация в аэропорту Махачкалы была взята под контроль силовыми службами. С таким заявлением выступило Правительство Дагестана. «Правительство республики Дагестан сообщает, что ситуация находится под контролем, силовые службы работают на месте», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства. Также людям, нарушившим порядок работы аэропорта, рекомендовали не продолжать противозаконные действия.