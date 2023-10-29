Правительство Дагестана: ситуация в аэропорту Махачкалы взята под контроль

Митинги в аэропорту были взяты под контроль силовиков
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
Ситуация в аэропорту Махачкалы была взята под контроль силовыми службами. С таким заявлением выступило Правительство Дагестана.
«Правительство республики Дагестан сообщает, что ситуация находится под контролем, силовые службы работают на месте», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства. Также людям, нарушившим порядок работы аэропорта, рекомендовали не продолжать противозаконные действия.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!