29 октября 2023

Правительство Дагестана: ситуация в аэропорту Махачкалы взята под контроль

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, турецкие авиалинии, хвост самолета, самолет, airbus321, эйрбас321
Митинги в аэропорту были взяты под контроль силовиков Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Ситуация в аэропорту Махачкалы была взята под контроль силовыми службами. С таким заявлением выступило Правительство Дагестана.

«Правительство республики Дагестан сообщает, что ситуация находится под контролем, силовые службы работают на месте», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства. Также людям, нарушившим порядок работы аэропорта, рекомендовали не продолжать противозаконные действия.

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Ситуация в аэропорту Махачкалы была взята под контроль силовыми службами. С таким заявлением выступило Правительство Дагестана. «Правительство республики Дагестан сообщает, что ситуация находится под контролем, силовые службы работают на месте», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства. Также людям, нарушившим порядок работы аэропорта, рекомендовали не продолжать противозаконные действия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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