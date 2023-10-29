Из-за ситуации в аэропорту Махачкалы создали оперативный штаб

30 октября 2023 в 01:11 Размер текста - 17 +

По поручению главы Дагестана состоится экстренное заседание штаба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы В Дагестане создали оперативный штаб из-за ситуации в аэропорту Махачкалы. Его возглавил глава республики Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе правительства региона. В ближайшее время состоится экстренное заседание штаба. «Создан оперативный штаб из-за общественно-политической ситуации в Дагестане. Штабом руководит глава республики Сергей Меликов, который в это время определяет задачи и действия членов штаба», — сообщили в telegram-канале правительства. По поручению Меликова в ближайшее время состоится экстренное заседание с участием руководства органов власти, муниципальных образований и правоохранительных органов. Ранее правительство Дагестана сообщило, что ситуация в аэропорту Махачкалы взята под контроль силовыми службами. Сотни протестующих собрались около аэропорта, позже прорвались внутрь и на взлетно-посадочную полосу, чтобы встретить самолет, прибывший из Израиля.

В Дагестане создали оперативный штаб из-за ситуации в аэропорту Махачкалы. Его возглавил глава республики Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе правительства региона. В ближайшее время состоится экстренное заседание штаба. «Создан оперативный штаб из-за общественно-политической ситуации в Дагестане. Штабом руководит глава республики Сергей Меликов, который в это время определяет задачи и действия членов штаба», — сообщили в telegram-канале правительства. По поручению Меликова в ближайшее время состоится экстренное заседание с участием руководства органов власти, муниципальных образований и правоохранительных органов. Ранее правительство Дагестана сообщило, что ситуация в аэропорту Махачкалы взята под контроль силовыми службами. Сотни протестующих собрались около аэропорта, позже прорвались внутрь и на взлетно-посадочную полосу, чтобы встретить самолет, прибывший из Израиля.