29 октября 2023

Из-за ситуации в аэропорту Махачкалы создали оперативный штаб

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Заседание КПРФ. Курган, чиновник, руки, депутат
По поручению главы Дагестана состоится экстренное заседание штаба Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

В Дагестане создали оперативный штаб из-за ситуации в аэропорту Махачкалы. Его возглавил глава республики Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе правительства региона. В ближайшее время состоится экстренное заседание штаба.

«Создан оперативный штаб из-за общественно-политической ситуации в Дагестане. Штабом руководит глава республики Сергей Меликов, который в это время определяет задачи и действия членов штаба», — сообщили в telegram-канале правительства. По поручению Меликова в ближайшее время состоится экстренное заседание с участием руководства органов власти, муниципальных образований и правоохранительных органов.

Ранее правительство Дагестана сообщило, что ситуация в аэропорту Махачкалы взята под контроль силовыми службами. Сотни протестующих собрались около аэропорта, позже прорвались внутрь и на взлетно-посадочную полосу, чтобы встретить самолет, прибывший из Израиля.

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В Дагестане создали оперативный штаб из-за ситуации в аэропорту Махачкалы. Его возглавил глава республики Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе правительства региона. В ближайшее время состоится экстренное заседание штаба. «Создан оперативный штаб из-за общественно-политической ситуации в Дагестане. Штабом руководит глава республики Сергей Меликов, который в это время определяет задачи и действия членов штаба», — сообщили в telegram-канале правительства. По поручению Меликова в ближайшее время состоится экстренное заседание с участием руководства органов власти, муниципальных образований и правоохранительных органов. Ранее правительство Дагестана сообщило, что ситуация в аэропорту Махачкалы взята под контроль силовыми службами. Сотни протестующих собрались около аэропорта, позже прорвались внутрь и на взлетно-посадочную полосу, чтобы встретить самолет, прибывший из Израиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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