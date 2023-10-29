В челябинской реке выловили труп пенсионера

30 октября 2023 в 00:57 Размер текста - 17 +

Труп 74-летнего мужчины достали из реки Увелка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области из реки Увелка выловили труп 74-летнего мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В Троице 28 октября недалеко от поселка Уварово из реки Увелка достали труп 74-летнего мужчины. Причина смерти устанавливается», — рассказал URA.RU источник. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. Пенсионер пропал без вести в тот же день, когда его нашли. Редакция URA.RU отправила запрос в Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Ответ будет опубликован позже.

В Челябинской области из реки Увелка выловили труп 74-летнего мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В Троице 28 октября недалеко от поселка Уварово из реки Увелка достали труп 74-летнего мужчины. Причина смерти устанавливается», — рассказал URA.RU источник. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. Пенсионер пропал без вести в тот же день, когда его нашли. Редакция URA.RU отправила запрос в Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Ответ будет опубликован позже.