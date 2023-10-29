В челябинской реке выловили труп пенсионера

Труп 74-летнего мужчины достали из реки Увелка
В Челябинской области из реки Увелка выловили труп 74-летнего мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«В Троице 28 октября недалеко от поселка Уварово из реки Увелка достали труп 74-летнего мужчины. Причина смерти устанавливается», — рассказал URA.RU источник.
Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. Пенсионер пропал без вести в тот же день, когда его нашли.
Редакция URA.RU отправила запрос в Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Ответ будет опубликован позже.
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