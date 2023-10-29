29 октября 2023
28 октября 2023

В челябинской реке выловили труп пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Шевелевка, Карельцева, 109. Курган, цпкио, река, осень, битевка
Труп 74-летнего мужчины достали из реки Увелка Фото:

В Челябинской области из реки Увелка выловили труп 74-летнего мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В Троице 28 октября недалеко от поселка Уварово из реки Увелка достали труп 74-летнего мужчины. Причина смерти устанавливается», — рассказал URA.RU источник.

Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. Пенсионер пропал без вести в тот же день, когда его нашли.

Редакция URA.RU отправила запрос в Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Ответ будет опубликован позже.

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В Челябинской области из реки Увелка выловили труп 74-летнего мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В Троице 28 октября недалеко от поселка Уварово из реки Увелка достали труп 74-летнего мужчины. Причина смерти устанавливается», — рассказал URA.RU источник. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. Пенсионер пропал без вести в тот же день, когда его нашли. Редакция URA.RU отправила запрос в Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Ответ будет опубликован позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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