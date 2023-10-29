В Кушве Госавтоинспекция установила обстоятельства смертельного ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области в аварии на автодороге «Екатеринбург — Нижний Тагил-Серов» погиб 28-летний мужчина, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем telegram-канале.

«В Кушве Госавтоинспекция установила обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Трагедия произошла в 17:20 часов на 212 км автодороги „Екатеринбург- Нижний Тагил-Серов“. <…> 28-летний пассажир автомашины Лада от несовместимых с жизнью травм скончался в лечебном учреждении», — уточнили в ведомстве.

21-летняя девушка, управляя автомобилем марки «Lada Granda», не выбрала безопасную скорость, выехала на встречную полосу, где столкнулась с попутно двигающейся машиной ВАЗ 21124. В результате ДТП водители обеих машин, а также четыре пассажира «Lada Granda» с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Спустя время 28-летний пассажир «Lada Granda» скончался.

Водитель автомобиля «Lada Granda» в момент аварии была трезва. Состояние второго водителя в момент ДТП покажет химико-токсикологическая экспертиза, добавили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.

В лобовом ДТП пострадали пять человек, один погиб Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции по Свердловской области