29 октября 2023
28 октября 2023

В Свердловской области в лобовом ДТП погиб 28-летний парень. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кушве Госавтоинспекция установила обстоятельства смертельного ДТП Фото:

В Свердловской области в аварии на автодороге «Екатеринбург — Нижний Тагил-Серов» погиб 28-летний мужчина, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем telegram-канале.

«В Кушве Госавтоинспекция установила обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Трагедия произошла в 17:20 часов на 212 км автодороги „Екатеринбург- Нижний Тагил-Серов“. <…> 28-летний пассажир автомашины Лада от несовместимых с жизнью травм скончался в лечебном учреждении», — уточнили в ведомстве.

21-летняя девушка, управляя автомобилем марки «Lada Granda», не выбрала безопасную скорость, выехала на встречную полосу, где столкнулась с попутно двигающейся машиной ВАЗ 21124. В результате ДТП водители обеих машин, а также четыре пассажира «Lada Granda» с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Спустя время 28-летний пассажир «Lada Granda» скончался.

Водитель автомобиля «Lada Granda» в момент аварии была трезва. Состояние второго водителя в момент ДТП покажет химико-токсикологическая экспертиза, добавили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.

В лобовом ДТП пострадали пять человек, один погиб
В лобовом ДТП пострадали пять человек, один погиб
На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведеносмотр транспортных средств и места ДТП
На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведеносмотр транспортных средств и места ДТП

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В Свердловской области в аварии на автодороге «Екатеринбург — Нижний Тагил-Серов» погиб 28-летний мужчина, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем telegram-канале. «В Кушве Госавтоинспекция установила обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Трагедия произошла в 17:20 часов на 212 км автодороги „Екатеринбург- Нижний Тагил-Серов“. <…> 28-летний пассажир автомашины Лада от несовместимых с жизнью травм скончался в лечебном учреждении», — уточнили в ведомстве. 21-летняя девушка, управляя автомобилем марки «Lada Granda», не выбрала безопасную скорость, выехала на встречную полосу, где столкнулась с попутно двигающейся машиной ВАЗ 21124. В результате ДТП водители обеих машин, а также четыре пассажира «Lada Granda» с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Спустя время 28-летний пассажир «Lada Granda» скончался. Водитель автомобиля «Lada Granda» в момент аварии была трезва. Состояние второго водителя в момент ДТП покажет химико-токсикологическая экспертиза, добавили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.
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