29 октября 2023

Турция на свой юбилей отвергла ООН из-за ее слабости

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
Турция планирует создать новую международную конъюнктуру Фото:

Турция готовится к созданию новой международной конъюнктуры, задействуя многих игроков на фоне неспособности СБ ООН и других международных структур решать насущные вопросы. Об этом заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

«После стопроцентного завершения задачи, связанной с инфраструктурой, сильная Турция усилит влияние в регионе. <…> Очевидно, что СБ ООН и другие структуры неспособны решать глобальные проблемы и даже стали доводить их до кризисов. Необходимо учредить новые международные организации. Турция проводит подготовку к новой многоаспектной конъюнктуре с задействованием многих игроков», — написал Алтун в статье, приуроченной к столетию основания Турецкой Республике. Его слова передают РИА Новости.

При создании конъюнктуры, как заявил Алтун, Турция будет следовать слогану президента Реджепа Эрдогана «Мир — больше пяти». Целями Турции на второе столетие будут увеличение благосостояния граждан, инвестиции в инфраструктуру. Алтун отметил, что страна эффективно использует каналы для решения глобальных проблем, и в качестве примера он привел зерновую сделку.

Ранее обозреватель Sabah Махмут Овюр заявил, что Россия сможет победить Запад, если объединится с Турцией, Бразилией, Китаем и арабскими странами. По его словам, союзу стран необходимо остановить жестокость в Газе до того, как Запад «задействует желаемое оружие».

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Турция готовится к созданию новой международной конъюнктуры, задействуя многих игроков на фоне неспособности СБ ООН и других международных структур решать насущные вопросы. Об этом заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун. «После стопроцентного завершения задачи, связанной с инфраструктурой, сильная Турция усилит влияние в регионе. <…> Очевидно, что СБ ООН и другие структуры неспособны решать глобальные проблемы и даже стали доводить их до кризисов. Необходимо учредить новые международные организации. Турция проводит подготовку к новой многоаспектной конъюнктуре с задействованием многих игроков», — написал Алтун в статье, приуроченной к столетию основания Турецкой Республике. Его слова передают РИА Новости. При создании конъюнктуры, как заявил Алтун, Турция будет следовать слогану президента Реджепа Эрдогана «Мир — больше пяти». Целями Турции на второе столетие будут увеличение благосостояния граждан, инвестиции в инфраструктуру. Алтун отметил, что страна эффективно использует каналы для решения глобальных проблем, и в качестве примера он привел зерновую сделку. Ранее обозреватель Sabah Махмут Овюр заявил, что Россия сможет победить Запад, если объединится с Турцией, Бразилией, Китаем и арабскими странами. По его словам, союзу стран необходимо остановить жестокость в Газе до того, как Запад «задействует желаемое оружие».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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