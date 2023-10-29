Турция на свой юбилей отвергла ООН из-за ее слабости

30 октября 2023 в 03:11 Размер текста - 17 +

Турция планирует создать новую международную конъюнктуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Турция готовится к созданию новой международной конъюнктуры, задействуя многих игроков на фоне неспособности СБ ООН и других международных структур решать насущные вопросы. Об этом заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун. «После стопроцентного завершения задачи, связанной с инфраструктурой, сильная Турция усилит влияние в регионе. <…> Очевидно, что СБ ООН и другие структуры неспособны решать глобальные проблемы и даже стали доводить их до кризисов. Необходимо учредить новые международные организации. Турция проводит подготовку к новой многоаспектной конъюнктуре с задействованием многих игроков», — написал Алтун в статье, приуроченной к столетию основания Турецкой Республике. Его слова передают РИА Новости. При создании конъюнктуры, как заявил Алтун, Турция будет следовать слогану президента Реджепа Эрдогана «Мир — больше пяти». Целями Турции на второе столетие будут увеличение благосостояния граждан, инвестиции в инфраструктуру. Алтун отметил, что страна эффективно использует каналы для решения глобальных проблем, и в качестве примера он привел зерновую сделку. Ранее обозреватель Sabah Махмут Овюр заявил, что Россия сможет победить Запад, если объединится с Турцией, Бразилией, Китаем и арабскими странами. По его словам, союзу стран необходимо остановить жестокость в Газе до того, как Запад «задействует желаемое оружие». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турция готовится к созданию новой международной конъюнктуры, задействуя многих игроков на фоне неспособности СБ ООН и других международных структур решать насущные вопросы. Об этом заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун. «После стопроцентного завершения задачи, связанной с инфраструктурой, сильная Турция усилит влияние в регионе. <…> Очевидно, что СБ ООН и другие структуры неспособны решать глобальные проблемы и даже стали доводить их до кризисов. Необходимо учредить новые международные организации. Турция проводит подготовку к новой многоаспектной конъюнктуре с задействованием многих игроков», — написал Алтун в статье, приуроченной к столетию основания Турецкой Республике. Его слова передают РИА Новости. При создании конъюнктуры, как заявил Алтун, Турция будет следовать слогану президента Реджепа Эрдогана «Мир — больше пяти». Целями Турции на второе столетие будут увеличение благосостояния граждан, инвестиции в инфраструктуру. Алтун отметил, что страна эффективно использует каналы для решения глобальных проблем, и в качестве примера он привел зерновую сделку. Ранее обозреватель Sabah Махмут Овюр заявил, что Россия сможет победить Запад, если объединится с Турцией, Бразилией, Китаем и арабскими странами. По его словам, союзу стран необходимо остановить жестокость в Газе до того, как Запад «задействует желаемое оружие».