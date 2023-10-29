29 октября 2023

Банки начали отказывать россиянам в ипотеке из-за роста ставки ЦБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Банки начали отзывать ранее одобренную ипотеку из-за повышения ставки Фото:

Банки начали отказывать россиянам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям. Около 30% получивших одобрение в августе—сентябре не смогли взять кредит на утвержденных условиях — кредитные организации снижают сумму кредита, увеличивают требования к первоначальному взносу или просят дополнительно подтвердить доход заемщика, рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Около 30% получивших одобрение на ипотеку в августе—сентябре не смогли взять кредит на утвержденных ранее условиях. Теперь кредитные организации снижают размер одобренной суммы кредита, увеличивают требования к первоначальному взносу или просят подтвердить доход заемщика», — рассказала Решетникова «Известиям».

Новое повышение ставки приведет к переоценке обещаний при выдаче кредитов под старые условия, считает Решетникова. По ее мнению, доля отказов в кредитовании по ранее одобренным заявкам может вырасти.

Как отметила управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова, изменение условий процентной ставки может быть связано с формированием допрезервов при кредитовании заемщиков с низким первоначальным взносом, а также имеющих высокую платежную нагрузку по ранее полученным займам. «Наш банк старается максимально сохранять одобренные условия с учетом требований ЦБ. В условиях быстро меняющейся конъюнктуры заемщики должны быстро принимать решения по одобренным заявкам и выходить на сделки», — отметила Буслова.

Ранее представители банковского сектора и эксперты заявили, что ставки по рыночной ипотеке могут достичь 20% после повышения ключевой ставки до 15% годовых. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что если не будет геополитических и финансовых потрясений, то до конца этого года вряд ли ставка по ипотеке станет выше 20%, но в 2024 году вероятность этого гораздо выше из-за инфляции.

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Банки начали отказывать россиянам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям. Около 30% получивших одобрение в августе—сентябре не смогли взять кредит на утвержденных условиях — кредитные организации снижают сумму кредита, увеличивают требования к первоначальному взносу или просят дополнительно подтвердить доход заемщика, рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «Около 30% получивших одобрение на ипотеку в августе—сентябре не смогли взять кредит на утвержденных ранее условиях. Теперь кредитные организации снижают размер одобренной суммы кредита, увеличивают требования к первоначальному взносу или просят подтвердить доход заемщика», — рассказала Решетникова «Известиям». Новое повышение ставки приведет к переоценке обещаний при выдаче кредитов под старые условия, считает Решетникова. По ее мнению, доля отказов в кредитовании по ранее одобренным заявкам может вырасти. Как отметила управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова, изменение условий процентной ставки может быть связано с формированием допрезервов при кредитовании заемщиков с низким первоначальным взносом, а также имеющих высокую платежную нагрузку по ранее полученным займам. «Наш банк старается максимально сохранять одобренные условия с учетом требований ЦБ. В условиях быстро меняющейся конъюнктуры заемщики должны быстро принимать решения по одобренным заявкам и выходить на сделки», — отметила Буслова. Ранее представители банковского сектора и эксперты заявили, что ставки по рыночной ипотеке могут достичь 20% после повышения ключевой ставки до 15% годовых. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что если не будет геополитических и финансовых потрясений, то до конца этого года вряд ли ставка по ипотеке станет выше 20%, но в 2024 году вероятность этого гораздо выше из-за инфляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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