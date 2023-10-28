Экономисты раскрыли, насколько подорожает ипотека после решения ЦБ

Решение ЦБ повысить ключевую ставку до 15% годовых может привести к удорожанию ипотечных продуктов. Ставки по рыночной ипотеке в России могут достичь 20%. Об этом заявили представители банковского сектора и эксперты.
«Центробанк РФ продолжает повышать ключевую ставку. В этих условиях возможно повышение ставки по ипотеке до 20%-22% уже в 2024 году», — цитируют РИА Новости прогноз доцента базовой кафедры Финконтроля Дмитрия Осянина.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что если не будет геополитических и финансовых потрясений, то до конца этого года вряд ли ставка по ипотеке станет выше 20%. А вот в 2024 году вероятность этого гораздо выше из-за инфляции.
27 октября Центробанк России резко поднял ключевую ставку с 13 до 15% годовых. Такое решение приняли на заседании совета директоров Банка России.
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