Экономисты раскрыли, насколько подорожает ипотека после решения ЦБ

Ставки по рыночной ипотеке в России могут достичь 20% после решения ЦБ
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тавки по рыночной ипотеке в России могут достичь 20% Фото:

Решение ЦБ повысить ключевую ставку до 15% годовых может привести к удорожанию ипотечных продуктов. Ставки по рыночной ипотеке в России могут достичь 20%. Об этом заявили представители банковского сектора и эксперты.

«Центробанк РФ продолжает повышать ключевую ставку. В этих условиях возможно повышение ставки по ипотеке до 20%-22% уже в 2024 году», — цитируют РИА Новости прогноз доцента базовой кафедры Финконтроля Дмитрия Осянина.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что если не будет геополитических и финансовых потрясений, то до конца этого года вряд ли ставка по ипотеке станет выше 20%. А вот в 2024 году вероятность этого гораздо выше из-за инфляции.

27 октября Центробанк России резко поднял ключевую ставку с 13 до 15% годовых. Такое решение приняли на заседании совета директоров Банка России.

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Решение ЦБ повысить ключевую ставку до 15% годовых может привести к удорожанию ипотечных продуктов. Ставки по рыночной ипотеке в России могут достичь 20%. Об этом заявили представители банковского сектора и эксперты. «Центробанк РФ продолжает повышать ключевую ставку. В этих условиях возможно повышение ставки по ипотеке до 20%-22% уже в 2024 году», — цитируют РИА Новости прогноз доцента базовой кафедры Финконтроля Дмитрия Осянина. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что если не будет геополитических и финансовых потрясений, то до конца этого года вряд ли ставка по ипотеке станет выше 20%. А вот в 2024 году вероятность этого гораздо выше из-за инфляции. 27 октября Центробанк России резко поднял ключевую ставку с 13 до 15% годовых. Такое решение приняли на заседании совета директоров Банка России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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