«Ведомости»: Мэр Перми Соснин проходит обучение в «школе губернаторов»

30 октября 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин стал мэром Перми в августе 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Среди участников шестого потока «школы губернаторов» числится мэр Перми Эдуард Соснин. Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента. «Среди участников курсов есть много людей из регионов. Например, обучение проходит мэр Перми Эдуард Соснин, а также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Читы Инна Щеглова», — сообщили ведомости со ссылкой на источники. Новый поток программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС начал свое обучение с сентября. Второй модуль обучения проходил в Сочи, рассказали источники «Ведомостям». Соснин стал мэром Перми в августе 2023 года. Его кандидатуру поддержало 24 депутата гордумы из 30 присутствовавших на заседании. Его оппонент Александр Русанов, который является главой Ленинского района города, не набрал ни одного голоса в свою поддержку.

Среди участников шестого потока «школы губернаторов» числится мэр Перми Эдуард Соснин. Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента. «Среди участников курсов есть много людей из регионов. Например, обучение проходит мэр Перми Эдуард Соснин, а также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Читы Инна Щеглова», — сообщили ведомости со ссылкой на источники. Новый поток программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС начал свое обучение с сентября. Второй модуль обучения проходил в Сочи, рассказали источники «Ведомостям». Соснин стал мэром Перми в августе 2023 года. Его кандидатуру поддержало 24 депутата гордумы из 30 присутствовавших на заседании. Его оппонент Александр Русанов, который является главой Ленинского района города, не набрал ни одного голоса в свою поддержку.