29 октября 2023
28 октября 2023

«Ведомости»: Мэр Перми Соснин проходит обучение в «школе губернаторов»

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Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, соснин эдуард
Эдуард Соснин стал мэром Перми в августе 2023 года Фото:

Среди участников шестого потока «школы губернаторов» числится мэр Перми Эдуард Соснин. Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента.

«Среди участников курсов есть много людей из регионов. Например, обучение проходит мэр Перми Эдуард Соснин, а также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Читы Инна Щеглова», — сообщили ведомости со ссылкой на источники.

Новый поток программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС начал свое обучение с сентября. Второй модуль обучения проходил в Сочи, рассказали источники «Ведомостям».

Соснин стал мэром Перми в августе 2023 года. Его кандидатуру поддержало 24 депутата гордумы из 30 присутствовавших на заседании. Его оппонент Александр Русанов, который является главой Ленинского района города, не набрал ни одного голоса в свою поддержку.

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Среди участников шестого потока «школы губернаторов» числится мэр Перми Эдуард Соснин. Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента. «Среди участников курсов есть много людей из регионов. Например, обучение проходит мэр Перми Эдуард Соснин, а также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Читы Инна Щеглова», — сообщили ведомости со ссылкой на источники. Новый поток программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС начал свое обучение с сентября. Второй модуль обучения проходил в Сочи, рассказали источники «Ведомостям». Соснин стал мэром Перми в августе 2023 года. Его кандидатуру поддержало 24 депутата гордумы из 30 присутствовавших на заседании. Его оппонент Александр Русанов, который является главой Ленинского района города, не набрал ни одного голоса в свою поддержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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