В Перми появился новый мэр

Глава минэка Эдуард Соснин официально стал мэром Перми

Эдуард Соснин намерен активно привлекать в Пермь инвесторов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Главой Перми официально избран министр экономического развития Эдуард Соснин. Его кандидатуру поддержало 24 депутата гордумы из 30 присутствовавших на заседании. Трансляция заседания проходит на сайте думы. Против высказались пять человек, один воздержался. Его оппонент глава Ленинского района Перми Александр Русанов не набрал ни одного голоса в свою поддержку.

«Решение о том, чтобы принять участие в конкурсе, для меня лично важный шаг и огромная ответственность. Готов применить весь свой опыт и компетенции для сохранения лидирующих позиций Перми», — отметил Эдуард Соснин.

Главной целью на посту мэра Эдуард Соснин считает сохранение набранного темпа развития города, который был сформирован к 300-летию. За это время в разы вырос бюджет развития, но поскольку юбилей кончился, деньги надо направить на содержание благоустроенных объектов и на погашение дефицита бюджета. Он отметил, что, поскольку 38% доходов бюджета составляют поступления по НДФЛ, надо сосредоточиться на создании рабочих мест. Это будет выполняться за счет благоприятных условий для инвесторов. Также Соснин намерен добиваться модернизации школ, заниматься развитием формата муниципально-частного партнерства, создавать коворкинки в общественных центрах, брендировать каждый дом культуры и активно общаться с населением. Причем лично.

Его оппонент Александр Русанов тоже заявил, что надо вовлекать жителей в принятие решений, поскольку они лучше всех знают, какую дорогу (условно) надо отремонтировать. Он заявил, что своей основной задачей видит достойное содержание всех благоустроенных к 300-летию объектов. Русанов отметил, что к юбилею город набрал высокий темп развития, но сохранять его будет сложно, поскольку федеральное и региональное финансирование резко сократится. Оно было связано с подготовкой к 300-летию.

Инаугурация Соснина состоится 28 августа во Дворце Молодежи. О том, что именно Соснин является главным претендентом на пост главы города, URA.RU сообщало в июне. Всего в конкурсе участвовали 15 человек. Во второй тур, помимо Соснина, вышел Александр Русанов. Место главы стало вакантным после того, как занимавший этот пост с конца 2020 года Алексей Демкин перешел на должность вице-премьера в правительство региона.