На «трассе смерти» повышается риск аварий из-за снегопада
Госавтоинспекция Тюменской области предупредила об опасностях на трассах Тюмень — Ханты-Мансийск, а также Курган — Тюмень из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
«Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть аккуратнее при движении по федеральным автодорогам Тюменской области. Под Тюменью начинается снегопад. Сейчас автоинспекторы контролируют движение на 18-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск и 177-м километре трассы Курган — Тюмень», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
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