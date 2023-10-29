29 октября 2023
28 октября 2023
27 октября 2023

Тюменцев предупредили об опасностях на «трассе смерти» из-за непогоды. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, снег, пробка, зима, метель, дорога в снегу, снегопад
На «трассе смерти» повышается риск аварий из-за снегопада Фото:

Госавтоинспекция Тюменской области предупредила об опасностях на трассах Тюмень — Ханты-Мансийск, а также Курган — Тюмень из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть аккуратнее при движении по федеральным автодорогам Тюменской области. Под Тюменью начинается снегопад. Сейчас автоинспекторы контролируют движение на 18-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск и 177-м километре трассы Курган — Тюмень», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

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Госавтоинспекция Тюменской области предупредила об опасностях на трассах Тюмень — Ханты-Мансийск, а также Курган — Тюмень из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть аккуратнее при движении по федеральным автодорогам Тюменской области. Под Тюменью начинается снегопад. Сейчас автоинспекторы контролируют движение на 18-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск и 177-м километре трассы Курган — Тюмень», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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