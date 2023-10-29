29 октября 2023
28 октября 2023

Спрос на челябинских водителей вырос за год на две трети

HeadHunter: челябинские водители за год стали востребованными на 69% чаще
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на водителей в регионе вырос на 69% Фото:

В Челябинской области спрос на водителей за десять месяцев 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года вырос на две трети. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, с января по октябрь работодатели разместили 9,3 тысячи вакансий.

«В Челябинской области бизнес разместил 9,3 тыс. вакансий водителей за январь — октябрь 2023 года. Это на 69% выше, чем за аналогичный период 2022 года», — отметили в HeadHunter.

По динамике роста область оказалась на первом месте в УрФО. Такое же увеличение было достигнуто лишь в Курганской области. В других регионах рост спроса также наблюдался, но на более низком уровне. Например, в ХМАО он составил 30%, а в Свердловской области — 57%.

В зарплатах наблюдался значительный разброс. В среднем, работникам на автотранспорте предлагали 51,7 — 137,9 тысячи рублей. Год назад показатели были ниже и составляли 40,2 — 109,2 тысячи рублей. В среднем на одну вакансию в настоящее время приходится по 2,7 резюме, что свидетельствует о дефиците специалистов.

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В Челябинской области спрос на водителей за десять месяцев 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года вырос на две трети. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, с января по октябрь работодатели разместили 9,3 тысячи вакансий. «В Челябинской области бизнес разместил 9,3 тыс. вакансий водителей за январь — октябрь 2023 года. Это на 69% выше, чем за аналогичный период 2022 года», — отметили в HeadHunter. По динамике роста область оказалась на первом месте в УрФО. Такое же увеличение было достигнуто лишь в Курганской области. В других регионах рост спроса также наблюдался, но на более низком уровне. Например, в ХМАО он составил 30%, а в Свердловской области — 57%. В зарплатах наблюдался значительный разброс. В среднем, работникам на автотранспорте предлагали 51,7 — 137,9 тысячи рублей. Год назад показатели были ниже и составляли 40,2 — 109,2 тысячи рублей. В среднем на одну вакансию в настоящее время приходится по 2,7 резюме, что свидетельствует о дефиците специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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