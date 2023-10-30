Baza: задержаны более полусотни протестующих в аэропорту Махачкалы

30 октября 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Территория аэропорта охраняется 50 полицейскими Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Из-за протестов в аэропорту Махачкалы (республика Дагестан) задержали 59 человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы были задержаны 59 человек», — говорится в сообщении. По данным канала, задержанных доставили в разные отделы полиции города. Отмечается, что территория аэропорта находится под контролем 50 полицейских. Ранее сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Позже протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу, на место происшествия прибыл спецназ. Больше 20 человек пострадали из-за беспорядков в аэропорту. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что создан из-за ситуации в аэропорту Махачкалы оперативный штаб, передает RT.

Из-за протестов в аэропорту Махачкалы (республика Дагестан) задержали 59 человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы были задержаны 59 человек», — говорится в сообщении. По данным канала, задержанных доставили в разные отделы полиции города. Отмечается, что территория аэропорта находится под контролем 50 полицейских. Ранее сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Позже протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу, на место происшествия прибыл спецназ. Больше 20 человек пострадали из-за беспорядков в аэропорту. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что создан из-за ситуации в аэропорту Махачкалы оперативный штаб, передает RT.