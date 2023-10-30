Baza: задержаны более полусотни протестующих в аэропорту Махачкалы

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, протестующие, митинг, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
Территория аэропорта охраняется 50 полицейскими Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Из-за протестов в аэропорту Махачкалы (республика Дагестан) задержали 59 человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы были задержаны 59 человек», — говорится в сообщении. По данным канала, задержанных доставили в разные отделы полиции города. Отмечается, что территория аэропорта находится под контролем 50 полицейских.

Ранее сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Позже протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу, на место происшествия прибыл спецназ. Больше 20 человек пострадали из-за беспорядков в аэропорту. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что создан из-за ситуации в аэропорту Махачкалы оперативный штаб, передает RT.

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Из-за протестов в аэропорту Махачкалы (республика Дагестан) задержали 59 человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы были задержаны 59 человек», — говорится в сообщении. По данным канала, задержанных доставили в разные отделы полиции города. Отмечается, что территория аэропорта находится под контролем 50 полицейских. Ранее сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Позже протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу, на место происшествия прибыл спецназ. Больше 20 человек пострадали из-за беспорядков в аэропорту. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что создан из-за ситуации в аэропорту Махачкалы оперативный штаб, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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