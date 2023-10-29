Бывший курганский имам занял новый пост в Брянске

Бывший имам Курганской соборной мечети Алишер Расулов получил новую должность в Брянске. Мусульманский священнослужитель назначен председателем местной религиозной организации мусульман (МРОМ). Об этом сообщается на сервисе СБИС.
«Местная религиозная организация мусульман города Брянска. Председатель: Алишер Расулов», — говорится в информации. Также на сервисе СБИС указано, что Расулов является председателем МРОМ Соборной мечети Свердловской области «Нур-Усман».
Ранее URA.RU писало, что имам Алишер Расулов покинул пост духовного лица единственной мечети Кургана. После него временно исполняющим обязанности имама был назначен Обиджон Жаборов. В качестве имама Расулов проработал в Кургане два года.
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