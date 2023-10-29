29 октября 2023
28 октября 2023

Бывший курганский имам занял новый пост в Брянске

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятничная молитва в Мечети
Экс-имам курганской мечети Расулов нашел новую работу в Брянске Фото:

Бывший имам Курганской соборной мечети Алишер Расулов получил новую должность в Брянске. Мусульманский священнослужитель назначен председателем местной религиозной организации мусульман (МРОМ). Об этом сообщается на сервисе СБИС.

«Местная религиозная организация мусульман города Брянска. Председатель: Алишер Расулов», — говорится в информации. Также на сервисе СБИС указано, что Расулов является председателем МРОМ Соборной мечети Свердловской области «Нур-Усман».

Ранее URA.RU писало, что имам Алишер Расулов покинул пост духовного лица единственной мечети Кургана. После него временно исполняющим обязанности имама был назначен Обиджон Жаборов. В качестве имама Расулов проработал в Кургане два года.

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Бывший имам Курганской соборной мечети Алишер Расулов получил новую должность в Брянске. Мусульманский священнослужитель назначен председателем местной религиозной организации мусульман (МРОМ). Об этом сообщается на сервисе СБИС. «Местная религиозная организация мусульман города Брянска. Председатель: Алишер Расулов», — говорится в информации. Также на сервисе СБИС указано, что Расулов является председателем МРОМ Соборной мечети Свердловской области «Нур-Усман». Ранее URA.RU писало, что имам Алишер Расулов покинул пост духовного лица единственной мечети Кургана. После него временно исполняющим обязанности имама был назначен Обиджон Жаборов. В качестве имама Расулов проработал в Кургане два года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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