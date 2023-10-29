В пермском университете планируют массовые сокращения сотрудников

30 октября 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Сначала сократят «дублирующие» должности Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском государственном национально-исследовательском университете разработали программу финансового оздоровления. Одним из пунктов программы является сокращение сотрудников университета. «Вузу нужно добиться определенного соотношения научно-педагогических работников и другого персонала. Первых должно стать 60%, вторых — 40%», — сообщает портал 59.ru со ссылкой на текст программы. Уточняется, что сократить сотрудников за один раз не получится, так как придется уволить до 600 человек. Это помешает работе университета. Поэтому программу будут реализовывать поэтапно. В первую очередь сокращение коснется «дублирующих» должностей. Таким образом вуз планирует сэкономить на зарплате административного персонала до 20%. Первый этап сокращения пройдет с ноября 2023 года по июль 2024 года. Программу представили заместителю министра науки и высшего образования России Андрею Омельчуку, но еще не утвердили. Ранее URA.RU писало, что в ПГНИУ планируют сократить штат библиотекарей. Приказ подписан ректором вуза.

В Пермском государственном национально-исследовательском университете разработали программу финансового оздоровления. Одним из пунктов программы является сокращение сотрудников университета. «Вузу нужно добиться определенного соотношения научно-педагогических работников и другого персонала. Первых должно стать 60%, вторых — 40%», — сообщает портал 59.ru со ссылкой на текст программы. Уточняется, что сократить сотрудников за один раз не получится, так как придется уволить до 600 человек. Это помешает работе университета. Поэтому программу будут реализовывать поэтапно. В первую очередь сокращение коснется «дублирующих» должностей. Таким образом вуз планирует сэкономить на зарплате административного персонала до 20%. Первый этап сокращения пройдет с ноября 2023 года по июль 2024 года. Программу представили заместителю министра науки и высшего образования России Андрею Омельчуку, но еще не утвердили. Ранее URA.RU писало, что в ПГНИУ планируют сократить штат библиотекарей. Приказ подписан ректором вуза.