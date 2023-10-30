АКОРТ: в России подорожает шоколад

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Шоколад. Курган, шоколад, плитка шоколада
Производители шоколада и торговые сети обсуждают, как не допустить резкого роста цен Фото:

Производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в России о повышении цен на продукцию. Решение о подорожании находится на рассмотрении, передает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Ряд торговых сетей — членов АКОРТ — получил уведомления от некоторых производителей о повышении цен на шоколад. Эти обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров», — сообщил РИА Новости Караваев. По его словам, сети и поставщики сейчас предпринимают усилия, чтобы избежать резкого роста цен.

Караваев уточнил, что шоколад — одно из популярных кондитерских изделий. Сейчас широкий ассортимент, акции и программы лояльности от ритейлеров позволяют сохранять текущие цены на шоколад. Поэтому говорить о повсеместном подорожании пока не приходится, заключил председатель АКОРТ.

О росте цен на шоколад представители отрасли предупреждают последние месяцы. Среди причин выделяют проблему с выращиванием какао-бобов в Африке. Сильнее всего цены увеличатся на темный шоколад, в составе которого содержится больше какао.

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Производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в России о повышении цен на продукцию. Решение о подорожании находится на рассмотрении, передает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. «Ряд торговых сетей — членов АКОРТ — получил уведомления от некоторых производителей о повышении цен на шоколад. Эти обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров», — сообщил РИА Новости Караваев. По его словам, сети и поставщики сейчас предпринимают усилия, чтобы избежать резкого роста цен. Караваев уточнил, что шоколад — одно из популярных кондитерских изделий. Сейчас широкий ассортимент, акции и программы лояльности от ритейлеров позволяют сохранять текущие цены на шоколад. Поэтому говорить о повсеместном подорожании пока не приходится, заключил председатель АКОРТ. О росте цен на шоколад представители отрасли предупреждают последние месяцы. Среди причин выделяют проблему с выращиванием какао-бобов в Африке. Сильнее всего цены увеличатся на темный шоколад, в составе которого содержится больше какао.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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