АКОРТ: в России подорожает шоколад

30 октября 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Производители шоколада и торговые сети обсуждают, как не допустить резкого роста цен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в России о повышении цен на продукцию. Решение о подорожании находится на рассмотрении, передает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. «Ряд торговых сетей — членов АКОРТ — получил уведомления от некоторых производителей о повышении цен на шоколад. Эти обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров», — сообщил РИА Новости Караваев. По его словам, сети и поставщики сейчас предпринимают усилия, чтобы избежать резкого роста цен. Караваев уточнил, что шоколад — одно из популярных кондитерских изделий. Сейчас широкий ассортимент, акции и программы лояльности от ритейлеров позволяют сохранять текущие цены на шоколад. Поэтому говорить о повсеместном подорожании пока не приходится, заключил председатель АКОРТ. О росте цен на шоколад представители отрасли предупреждают последние месяцы. Среди причин выделяют проблему с выращиванием какао-бобов в Африке. Сильнее всего цены увеличатся на темный шоколад, в составе которого содержится больше какао.

Производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в России о повышении цен на продукцию. Решение о подорожании находится на рассмотрении, передает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. «Ряд торговых сетей — членов АКОРТ — получил уведомления от некоторых производителей о повышении цен на шоколад. Эти обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров», — сообщил РИА Новости Караваев. По его словам, сети и поставщики сейчас предпринимают усилия, чтобы избежать резкого роста цен. Караваев уточнил, что шоколад — одно из популярных кондитерских изделий. Сейчас широкий ассортимент, акции и программы лояльности от ритейлеров позволяют сохранять текущие цены на шоколад. Поэтому говорить о повсеместном подорожании пока не приходится, заключил председатель АКОРТ. О росте цен на шоколад представители отрасли предупреждают последние месяцы. Среди причин выделяют проблему с выращиванием какао-бобов в Африке. Сильнее всего цены увеличатся на темный шоколад, в составе которого содержится больше какао.