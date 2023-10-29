29 октября 2023
28 октября 2023

Главный свердловский синоптик рассказала, когда растает выпавший снег

Синоптик Шепоренко: в Екатеринбурге выпало 30% месячной нормы осадков
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге установился снежный покров Фото:

В Екатеринбурге за выходные выпало 30% месячной нормы осадков. Установившийся снежный покров уже не сойдет, рассказала корреспонденту URA.RU главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

«За воскресенье, 29 октября, и утро понедельника, 30 октября, в Екатеринбурге выпало 30% месячной нормы осадков. Снежный покров сходить не будет, только будет подтаивать при грядущих оттепелях. Высота покрова составляет 17 сантиметров», — сказала Шепоренко.

Она добавила, что в Свердловской области остались территории, где снег не выпадал, например, на северных территориях региона, граничащих с ХМАО-Югрой. В ряде других территорий снежный покров еще может сходить, в частности, в Туринске, Тавде, Гарях и других городах.

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В Екатеринбурге за выходные выпало 30% месячной нормы осадков. Установившийся снежный покров уже не сойдет, рассказала корреспонденту URA.RU главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко. «За воскресенье, 29 октября, и утро понедельника, 30 октября, в Екатеринбурге выпало 30% месячной нормы осадков. Снежный покров сходить не будет, только будет подтаивать при грядущих оттепелях. Высота покрова составляет 17 сантиметров», — сказала Шепоренко. Она добавила, что в Свердловской области остались территории, где снег не выпадал, например, на северных территориях региона, граничащих с ХМАО-Югрой. В ряде других территорий снежный покров еще может сходить, в частности, в Туринске, Тавде, Гарях и других городах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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