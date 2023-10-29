Главный свердловский синоптик рассказала, когда растает выпавший снег

Синоптик Шепоренко: в Екатеринбурге выпало 30% месячной нормы осадков

В Екатеринбурге установился снежный покров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге за выходные выпало 30% месячной нормы осадков. Установившийся снежный покров уже не сойдет, рассказала корреспонденту URA.RU главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

«За воскресенье, 29 октября, и утро понедельника, 30 октября, в Екатеринбурге выпало 30% месячной нормы осадков. Снежный покров сходить не будет, только будет подтаивать при грядущих оттепелях. Высота покрова составляет 17 сантиметров», — сказала Шепоренко.

Она добавила, что в Свердловской области остались территории, где снег не выпадал, например, на северных территориях региона, граничащих с ХМАО-Югрой. В ряде других территорий снежный покров еще может сходить, в частности, в Туринске, Тавде, Гарях и других городах.