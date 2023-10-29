За сутки десятки свердловчан пострадали в ДТП из-за неубранных дорог

30 октября 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Неубранный снег на дорогах привел к пострадавшим и погибшим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За минувшие сутки в ДТП на свердловских трассах пострадали 23 человек, три человека погибли. Связано это со снегопадами, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. «За 29 октября в Свердловской области зарегистрировано 61 ДТП, из них 14 с пострадавшими. Всего травмированы 23 человека, трое из которых дети. Еще три человека погибли», — сказали в ведомстве. Как сообщает «Уралуправтодор», по состоянию на утро 30 октября на трассе Пермь — Екатеринбург образовалась пробка на участке с 302 по 315 километр. Также известно, что сняты ограничения движения на участке этой дороги с 160 по 352 км. Вводились они из-за снегопада, ветра и низкой видимости.

За минувшие сутки в ДТП на свердловских трассах пострадали 23 человек, три человека погибли. Связано это со снегопадами, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. «За 29 октября в Свердловской области зарегистрировано 61 ДТП, из них 14 с пострадавшими. Всего травмированы 23 человека, трое из которых дети. Еще три человека погибли», — сказали в ведомстве. Как сообщает «Уралуправтодор», по состоянию на утро 30 октября на трассе Пермь — Екатеринбург образовалась пробка на участке с 302 по 315 километр. Также известно, что сняты ограничения движения на участке этой дороги с 160 по 352 км. Вводились они из-за снегопада, ветра и низкой видимости.