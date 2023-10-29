29 октября 2023
28 октября 2023

За сутки десятки свердловчан пострадали в ДТП из-за неубранных дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Неубранный снег на дорогах привел к пострадавшим и погибшим Фото:

За минувшие сутки в ДТП на свердловских трассах пострадали 23 человек, три человека погибли. Связано это со снегопадами, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

«За 29 октября в Свердловской области зарегистрировано 61 ДТП, из них 14 с пострадавшими. Всего травмированы 23 человека, трое из которых дети. Еще три человека погибли», — сказали в ведомстве.

Как сообщает «Уралуправтодор», по состоянию на утро 30 октября на трассе Пермь — Екатеринбург образовалась пробка на участке с 302 по 315 километр. Также известно, что сняты ограничения движения на участке этой дороги с 160 по 352 км. Вводились они из-за снегопада, ветра и низкой видимости.

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За минувшие сутки в ДТП на свердловских трассах пострадали 23 человек, три человека погибли. Связано это со снегопадами, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. «За 29 октября в Свердловской области зарегистрировано 61 ДТП, из них 14 с пострадавшими. Всего травмированы 23 человека, трое из которых дети. Еще три человека погибли», — сказали в ведомстве. Как сообщает «Уралуправтодор», по состоянию на утро 30 октября на трассе Пермь — Екатеринбург образовалась пробка на участке с 302 по 315 километр. Также известно, что сняты ограничения движения на участке этой дороги с 160 по 352 км. Вводились они из-за снегопада, ветра и низкой видимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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