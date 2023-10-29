29 октября 2023
28 октября 2023

Пермяки открыли сезон подледной рыбалки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыболовные состязания. Екатеринбург, зимняя рыбалка, лунка
Прочного льда на пермских водоемах пока нет (архивное фото) Фото:

В Пермском крае открылся сезон зимней рыбалки. Прочного льда еще нет на больших водоемах, но маленькие частные пруды позволяют фанатам лова заняться любимым делом. Пермяк Владислав Поварницин рассказал, что толщина льда пока не превышает 4 см.

«Удалось успешно открыть сезон 2023-2024 ловли со льда! Ура, товарищи!!! Прибыл на маленький частный прудик в черте Перми. Прицепил спасалки и, предварительно проверяя пешней, вступил на лед толщиной 3—4 см. Трещит, зараза! Но мой вес держит нормально!» — написал Поварницин в соцсети «ВКонтакте».

Улов пермяка оказался небольшим, но комментаторы в соцсети отмечают, что «лиха беда начало». Многие отмечают, что на лед выходить пока рано, но другие иронизируют, что через пару дней будет уже поздно, так как синоптики обещают потепление. Как ранее рассказывало URA.RU, умеренно холодная погода продержится в Прикамье до конца октября. Уже 1 ноября ожидается потепление до +5 градусов.

Лед еще очень тонкий
Лед еще очень тонкий

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В Пермском крае открылся сезон зимней рыбалки. Прочного льда еще нет на больших водоемах, но маленькие частные пруды позволяют фанатам лова заняться любимым делом. Пермяк Владислав Поварницин рассказал, что толщина льда пока не превышает 4 см. «Удалось успешно открыть сезон 2023-2024 ловли со льда! Ура, товарищи!!! Прибыл на маленький частный прудик в черте Перми. Прицепил спасалки и, предварительно проверяя пешней, вступил на лед толщиной 3—4 см. Трещит, зараза! Но мой вес держит нормально!» — написал Поварницин в соцсети «ВКонтакте». Улов пермяка оказался небольшим, но комментаторы в соцсети отмечают, что «лиха беда начало». Многие отмечают, что на лед выходить пока рано, но другие иронизируют, что через пару дней будет уже поздно, так как синоптики обещают потепление. Как ранее рассказывало URA.RU, умеренно холодная погода продержится в Прикамье до конца октября. Уже 1 ноября ожидается потепление до +5 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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