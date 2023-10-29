Пермяки открыли сезон подледной рыбалки. Фото

30 октября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Прочного льда на пермских водоемах пока нет (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Пермском крае открылся сезон зимней рыбалки. Прочного льда еще нет на больших водоемах, но маленькие частные пруды позволяют фанатам лова заняться любимым делом. Пермяк Владислав Поварницин рассказал, что толщина льда пока не превышает 4 см. «Удалось успешно открыть сезон 2023-2024 ловли со льда! Ура, товарищи!!! Прибыл на маленький частный прудик в черте Перми. Прицепил спасалки и, предварительно проверяя пешней, вступил на лед толщиной 3—4 см. Трещит, зараза! Но мой вес держит нормально!» — написал Поварницин в соцсети «ВКонтакте». Улов пермяка оказался небольшим, но комментаторы в соцсети отмечают, что «лиха беда начало». Многие отмечают, что на лед выходить пока рано, но другие иронизируют, что через пару дней будет уже поздно, так как синоптики обещают потепление. Как ранее рассказывало URA.RU, умеренно холодная погода продержится в Прикамье до конца октября. Уже 1 ноября ожидается потепление до +5 градусов. Лед еще очень тонкий Владислав Поварницин https://vk.com/id226627226

В Пермском крае открылся сезон зимней рыбалки. Прочного льда еще нет на больших водоемах, но маленькие частные пруды позволяют фанатам лова заняться любимым делом. Пермяк Владислав Поварницин рассказал, что толщина льда пока не превышает 4 см. «Удалось успешно открыть сезон 2023-2024 ловли со льда! Ура, товарищи!!! Прибыл на маленький частный прудик в черте Перми. Прицепил спасалки и, предварительно проверяя пешней, вступил на лед толщиной 3—4 см. Трещит, зараза! Но мой вес держит нормально!» — написал Поварницин в соцсети «ВКонтакте». Улов пермяка оказался небольшим, но комментаторы в соцсети отмечают, что «лиха беда начало». Многие отмечают, что на лед выходить пока рано, но другие иронизируют, что через пару дней будет уже поздно, так как синоптики обещают потепление. Как ранее рассказывало URA.RU, умеренно холодная погода продержится в Прикамье до конца октября. Уже 1 ноября ожидается потепление до +5 градусов.