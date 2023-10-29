В Соцфонде России объяснили причину отказа в пособии свердловской маме-одиночке

Свердловской маме-одиночке отказали в путинском пособии из-за превышения дохода

Свердловчанке отказали в выплате на ребенка из-за превышения размера среднедушевого дохода семьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Матери-одиночке из Первоуральска (Свердловская область) Екатерине (фамилию просила не указывать) отказали в выплате пособия на сына из-за превышения дохода. Такой ответ корреспонденту URA.RU предоставили в региональной отделении Соцфонда России.

«Екатерины было отказано в получении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из-за наличия у заявителя и членов его семьи дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения в виде процентов по вкладам в банках, полученных в течение налогового периода, указанного в сведениях из ФНС России. Величина прожиточного минимума на душу населения в Свердловской области — 14088,00 рублей. Доход Екатерины в виде процентов, начисленных на остаток средств на депозитных счетах (вкладах), открытых в кредитных организациях, составил 29145,75 (8606.97 + 20538.78) рублей. Решение об отказе принято в соответствии с действующим законодательством», — отметили в свердловском Соцфонде РФ.

В рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по выстраиванию целостной системы поддержки семей с детьми с 1 января 2023 года вводится единое пособие. Единое пособие рассчитано для семей с невысокими доходами на детей в возрасте до 17 лет, а также для женщин, который встали на учет по беременности в ранние сроки.

Ранее URA.RU писало о том, что Социальный фонд России оставил свердловскую мать-одиночку без путинского пособия. Женщина в одиночку воспитывает сына. Тогда жительница Первоуральска заявила о том, что отказ в пособии является неправомерным.