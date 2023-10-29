В Тюменской колбасе нашли лекарство от паразитов

Россельхознадзор обнаружил в пробах колбасы, произведенной компанией «Продо Тюменский Бройлер», остатки противопаразитного препарата для цыплят. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
«По результатам лабораторных исследований, в пробах колбасы куриной полукопченой „Тюменской“ выявлено наличие кокцидиостатиков. В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза, наличие лекарственных препаратов в продукте не допускается», — говорится в сообщении.
Известно, что обнаруженное лекарство широко применяется в сельском хозяйстве для лечения паразитарной инфекции у птицы. Действие декларации о соответствии на колбасу приостановлено, информация направлена в управление ветеринарии Тюменской области. Сообщается также, что в июле в продукции компании уже обнаруживали остатки антибиотиков.
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