В Тюменской колбасе нашли лекарство от паразитов

В колбасе тюменской птицефабрики обнаружены остатки противопаразитного препарата

30 октября 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Россельхознадзор приостановил декларацию соответствия на колбасу, произведенную «Продо Тюменский Бройлер» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россельхознадзор обнаружил в пробах колбасы, произведенной компанией «Продо Тюменский Бройлер», остатки противопаразитного препарата для цыплят. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. «По результатам лабораторных исследований, в пробах колбасы куриной полукопченой „Тюменской“ выявлено наличие кокцидиостатиков. В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза, наличие лекарственных препаратов в продукте не допускается», — говорится в сообщении. Известно, что обнаруженное лекарство широко применяется в сельском хозяйстве для лечения паразитарной инфекции у птицы. Действие декларации о соответствии на колбасу приостановлено, информация направлена в управление ветеринарии Тюменской области. Сообщается также, что в июле в продукции компании уже обнаруживали остатки антибиотиков.

Россельхознадзор обнаружил в пробах колбасы, произведенной компанией «Продо Тюменский Бройлер», остатки противопаразитного препарата для цыплят. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. «По результатам лабораторных исследований, в пробах колбасы куриной полукопченой „Тюменской“ выявлено наличие кокцидиостатиков. В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза, наличие лекарственных препаратов в продукте не допускается», — говорится в сообщении. Известно, что обнаруженное лекарство широко применяется в сельском хозяйстве для лечения паразитарной инфекции у птицы. Действие декларации о соответствии на колбасу приостановлено, информация направлена в управление ветеринарии Тюменской области. Сообщается также, что в июле в продукции компании уже обнаруживали остатки антибиотиков.